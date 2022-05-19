福特發布召回令 Navigator SUV引擎有起火風險 建議停在戶外

鉅亨網編譯張祖仁 2022年5月19號21點10分

福特汽車 (F-US) 周四 (19 日) 發布 3 項召回令，涵蓋 35 萬輛汽車，呼籲車主將愛車送到經銷商處進行維修。其中大約 39000 輛強烈建議應該停在戶外，因為引擎可能會著火。

福特在美國政府文件中表示，它不知道是什麼導致了某些 2021 年式福特 Expedition 和林肯 Navigator SUV 起火。

但該公司表示，即使引擎關閉，火災也可能發生。福特接獲報告指稱引擎蓋下發生 16 起火災，其中 14 起出現在出租公司的車輛中。有一個人被燒死。福特建議將 SUV 停在室外並遠離建築物。到目前為止，它還沒有對起火進行修復，火災似乎是從乘客座一側引擎室的後部開始的。

福特在預先準備好的聲明中說，在 16 起火災中，有 12 起是在 SUV 引擎關閉時發生。該公司表示，沒有關於火災蔓延到任何建築物的報告。

福特表示，它並不會指示車主停止駕駛 SUV，但那些可能無法遵循停在戶外指示的人，應該聯繫經銷商或該公司。

福特表示，它正在緊急處理召回事件，一旦整理出出車主和地址列表，將使用應用程式和郵件通知客戶。

福特乘用車總經理馬倫提克 (Jeffrey Marentic) 在聲明中表示：「我們正夜以繼日地確定這個問題的根本原因並採取後續補救措施，以便客戶可以繼續享受使用他們的車輛。」

福特於 3 月 24 日開始調查火災報告。該公司表示，火災似乎僅限於 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日期間生產的 SUV。該公司表示，沒有獲接獲這些日期之前或之後製造的車輛的火災報告。

這家汽車製造商還召回大約 31 萬輛重型卡車，因為駕駛員的安全氣囊在發生碰撞時可能無法充氣。

這項召回涉及某些 2016 年 F-250、350、450 和 550 卡車。灰塵會進入方向盤上的安全氣囊接線，從而斷開電源。經銷商將更換方向盤接線。從 7 月 5 日開始，業主將收到郵件通知。

該公司也將召回 464 輛 2021 年式輛電動 Mustang Mach-E SUV。軟體問題可能導致全輪驅動車輛意外加速、減速或失去動力。

福特在美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周四發布的文件中表示，動力總成控制電腦可能無法檢測到軟體錯誤。

該問題將由經銷商或經由線上軟體更新來解決。業主將在 5 月 30 日左右收到信函通知。