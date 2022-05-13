淘帝-KY終結連虧8季 Q1 EPS 0.21元

淘帝 - KY(2929-TW) 今 (13) 日公布第一季財報，單季轉盈，稅後純益 2256 萬元，年增 127.34%，每股純益 (EPS)0.21 元，成功終結連 8 季虧損。

淘帝第一季合併營收 6.96 億元，年減 14.51%，營業毛利 1.27 億元，年增 159.62%，毛利率 18.19%，年增 12.2 個百分點，營業利益 2319 萬元，年增 122.91%，營益率 3.33%，年增 15.76 個百分點。

淘帝指出，由於今年受中國地區倒春寒氣候、疫情升溫等影響，旗下代理商備貨需求延後，第一季營收衰退，並造成 4 月營收持續年減 16.95%。

不過，淘帝積極推動營運表現走出谷底，除強化童裝產品設計能力，也加強與旗下代理商研議童裝價格，今年新款春夏季童裝產品拉貨價格已成功較去年漲 30%，且第一季旗下共 14 家線下代理商已進行線上銷售業務，並擴增線上代理商達 13 家等，有利帶動毛利率快速回升。

隨著布局電商有成，淘帝指出，第一季線上代理商銷售金額年增多達 48%，成為良好新成長動能。

展望第二季，淘帝強調，將持續密切留意中國各地疫情發展，目前部分主要城市已加速推動重點企業復工復產，有望陸續鬆綁，由於第二季適逢中國六一兒童節銷售旺季，代理商備貨需求增加，且秋冬款童裝產品價格普遍較春夏款高，營運可望漸入佳境。