外資翻多買超111.9億元 鎖定面板雙虎 續賣5檔金控股

外資今 (18) 終於由空翻多，單日買超 111.9 億元，外資買超鎖定面板雙虎，尤其群創也獲外資轉買 7.3 萬張，買超居冠；而金融股今天雖然強勢反彈，但依舊是外資的俎上肉，賣超前 10 名中有 5 檔金控股。

不只外資買超，投信也由賣轉買，買超 10.9 億元；自營商則是趁反彈調節 30.18 億元，三大法人合計買超 92.62 億元。

外資買超前 10 名中，群創 7.3 萬張、聯電 2.23 萬張、鴻海 2.02 萬張、華邦電 1.69 萬張、友達 1.63 萬張、華航 1.42 萬張、國泰智能電動車 1.2 萬張，以上為買超破萬張者，其餘依序為臺企、華通、力積電。

外資賣超前 10 名為：中信金 1.06 萬張、元大滬深 300 正 2 遭賣 1.06 萬張，其餘依序為玉山金、元大金、中鋼、廣達、強茂、開發金、新光金、陽明。

其中，新光金已連續 24 天遭外資倒貨，合計減碼高達 81.52 萬張；元大金也被連賣 25 天，合計賣超 21.58 萬張。

投信買超前 10 名為：華邦電、永豐金、台光電、富采、中信金、聯電、日月光投控、開發金、元太、美時。

投信賣超前 10 名為：長榮航、長榮、中鴻、裕民、仁寶、中鋼、華航、中興電、鴻準、台半。

自營商買超前 10 名為：新光金、大華元宇宙科技、國泰費城半導體、華邦電、元大 S&P 石油、中信電池及儲能、友達、彩晶、開發金、華頓 S&P 布蘭特正 2。

自營商賣超前 10 名為：元大台灣 50 反 1 遭賣 8.11 萬張、國泰永續高股息 4.58 萬張、元大滬深 300 正 2 遭賣 2.86 萬張、元大 S&P 原油反 1 遭賣 1.34 萬張，其餘依序為元大高股息、富邦 NASDAQ 反 1、國泰臺灣加權反 1、富邦越南、國泰台灣 5G+、富邦臺灣加權反 1。