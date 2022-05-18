指數漲四天還有空間？專家：多空誰有理，分析看這裡

行情到底是不是在悲觀中產生？在 NASDAQ 強漲 2.76%、費城半導體更是強彈 5.01% 帶動下，加權指數終場大漲 240 點，收在 16296 點，成交量為 2340 億，面對這樣的行情，許多投資人皆無所適從，不曉得到底該保守，還是該積極？

對此永誠國際投顧分析師劉良梅表示，本日強彈應為國際盤勢持續強勁，帶動指數續彈，但指數目前位階顯得尷尬，且多空都有理。因此她提出多空思維供投資人參考。

空方的思維

目前本土疫情仍創高、中國尚未改變清零政策、俄羅斯表示不投降、鮑威爾發出鷹派言論仍是四大變數，一旦市場回頭關注這一點，就容易出現大幅度的回落，但若空方因素消失，則指數有機會利空出盡，進一步的上揚。

關於四大變數的思考 請見先前專文: https://reurl.cc/q5rbNR

同時她也表示雖電子比重重新回溫至六成水準，且本日台積電漲幅並未占指數太大比重。

(資料來源: 日盛證券)

但觀察貢獻漲點，除了台積電與聯發科外，盤面上以金融族群占大宗，中華電後則是貨櫃三雄，這就表示盤面資金仍存有疑慮，加上台指期 5、6 月轉倉價差近百點，今天的上漲很可能只為了拉高結算而上漲。

同時觀察大盤成交比重圖，本日幾乎是全面上漲，過往盤勢中要全面上漲，帶量支撐價格為佳，否則一旦有風吹草動，資金容易撤出，也就是說電子指數雖強勢上漲 1.32%，就技術角度來看也站上月線並且量能稍有放大，但在整個大市氛圍下，有可能是單純漲權值類股帶動指數上攻，這樣子容易呈現虛胖，恐演變成拉權值、出中小的盤面狀況。

多方思維

三月以來其實整體電子類股震盪走跌，而漲多就是最大的利空，跌深就是最大的利多，劉良梅進一步說明，是根據盤後籌碼，三大法人在今天合計買超 92.6 億，同時外資買 111 億，在近期是相對高的買超，在衍生性金融商品的部分，選擇權在結算後 BuyCall 銳減千餘口，BuyPut 則是大幅縮減萬餘口，這就表示目前看大跌的機率相較於過往降低了。

加權指數日線圖

櫃買指數日線圖

劉良梅提到，觀察櫃買指數的日線走勢圖，可以發現大盤在 5/12 破底，但尚未跌破前低，以三月跌幅來看，許多個股本益比都已跌到相對低的水位，在這個情況下就會吸引價值投資、短線抄底買盤進駐，造成盤面呈現齊漲齊跌，若量能不放大，則漲中小類股時，權值股就較難上攻，因此盤勢就會震盪，換句話說，在這個氛圍下操作難度較高，保持觀望則是相對好的做法，即便就盤後籌碼看來，短期仍有續彈空間，但就成交量來說，整體大盤走勢仍為量縮格局，且強漲多日，投資人能需警慎，保守為佳。

<更多即時獨家盤中分析、個股資訊>

梅姊 LINE ID : https://lihi1.com/d7YZ6

YouTube 頻道 : https://lihi1.com/ov5Ch

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險