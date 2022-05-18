安普新電競耳機新機種量產 Q2營收有望逐月增

電聲元件廠安普新 (6743-TW) 表示，隨著零組件、貨櫃塞港狀況逐步緩解，加上歐美客戶電競耳機新產品進入量產，第二季營收有望逐月墊高，整體將優於首季，毛利率也可望同步回穩。

安普新耳機營收比重超過 9 成，是今年主要營收成長動能，尤其歐美客戶的電競耳機 5、6 月都有新機種進入量產，既有訂單也有小量出貨，此外，電競耳機毛利率優於 TWS(真無線藍牙耳機)，均支撐本季營運。

TWS 方面，安普新打入印度 TWS 龍頭品牌廠供應鏈後，該客戶的產品銷量一度不如預期，今年預計上市一款耳掛式耳機與 TWS，全年出貨量目標維持 600-700 萬副。

安普新表示，過去海運塞港嚴峻，客戶提前下單大量備貨，預期客戶短時間會先去庫存化，不過在塞港狀況逐步緩解下，未來供需將回穩，另外，供應鏈缺料狀況也有舒緩，但仍有部分 TWS 主晶片持續缺貨，目前約可滿足出貨量的 3 成。

安普新廠區分布在台灣、中國及越南，其中中國為昆山及東莞廠，比重已降至 3 成、越南廠則提升至 7 成，目前越南政府政策傾向與疫情共存，整體營運較不受到影響，不過原規劃的第二期越南廠工程先暫緩，將視疫情發展評估是否動工。

安普新 4 月營收 3.52 億元，月減 8.98%、年減 31.07%；前 4 月營收 18.61 億元，年增 11.69%。