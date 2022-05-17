正新本季再啟動新一波漲價 漲幅最高達8%

輪胎大廠正新 (2105-TW) 因應原材料價格上漲，繼今年 1 月再度調漲輪胎售價後，本季陸續再啟動新一波價格調漲計畫，漲幅約 3-8%。

由於原材料與運價漲價，正新今年 1 月調漲外銷各類輪胎售價，漲幅 5-8％，以反映成本。但 3 月以來，碳黑價格更進一步墊高，原物料價格持續處於高檔，成本壓力持續增加，米其林等大廠陸續宣布漲價，正新為紓解成本壓力，也跟進調漲。

正新昆山廠已恢復正常生產，歐美、東南亞等地區需求持續暢旺，今年拿下歐洲大廠電動機車訂單、也獲選洲卡丁車協會輪胎供應商，取得 5 年比賽用胎訂單，每年將有固定的訂單量出貨，挹注營收。

除電動機車，正新也打入中國電動車廠供應鏈，為小鵬汽車等當地電動車廠輪胎供應商。另一方面，正新今年也有意搶攻特斯拉電動車補修輪胎市場商機，加上 Polaris 等大廠有計畫推出電動 ATV(沙灘車)，正積極洽談電動 ATV 輪胎訂單。

正新第一季受到原物料價格上漲，壓抑獲利空間，加上車用晶片短缺，車廠新車出貨略為延遲，單季營收 246.6 億元，年減 10.3%，毛利率 20.8%，年減約 4.5 個百分點；稅後純益 13.74 億元，年減 24.25%，每股純益 0.42 元。