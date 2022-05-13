〈矽力法說〉中國封城影響小 Q2營收季增上看2成續創高

矽力 - KY(6415-TW) 今 (13) 日召開法說會，董事長陳偉表示，儘管中國因應疫情實施封城，但市場對公司產品需求仍相當旺盛，如工業、資訊、通訊、車用等應用仍是供不應求，預期第二季營收再季增 10-20%，下半年也將維持成長態勢。

陳偉補充，矽力核心供應鏈不在上海，且部分客戶生產也已恢復正常，儘管第二季需求有些減緩，但下半年會有很強的復甦，強調矽力在客戶端庫存幾乎是 0，且今年全年都會維持該狀態，因此封控對公司影響有限。

陳偉指出，第一季已感受車用訂單上升非常快，未來幾季也將保持成長，資訊隨著伺服器與核心網路的新品放量及新客戶挹注，訂單已看至未來一年，工業類需求能見度也相當高，公司將持續提高現有產能利用率、盡量開拓新產能，滿足客戶訂單。

陳偉看好，現今不論是中國華南及海外客戶需求都一樣強勁，全年取得的晶圓產能也可滿足營收每年成長 20-30% 的長期目標，看好下半年隨著 0.18 微米的 Gen 3 新產能逐步量產，對產品銷售、毛利率成長都有幫助。

細分各產品線，陳偉看好，車用領域客戶群主要分布在華南地區，華東跟華北客戶儘管受封控干擾，但下半年也會復甦，且因公司產品主要著墨新能源車、混合動力車，相關需求還是相當強，預期車用將是公司成長的主要動力。

關於產品結構變動，矽力預計今年車用營收比重至少達 3%，若新產能順利開出會再往上拉升，並以明年比重 5%、後年 10% 的目標持續推進；伺服器領域也受惠主機板產品放量，全年營收比重可達 2-3%，資料中心下半年也有不錯成長。

另外，矽力首季毛利率 53.56%，較上季微幅下滑 0.48 個百分點，陳偉說明，未來數季毛利率將維持穩定，且隨著製程技術從 Gen2 轉往 Gen3 發展，加上新品營收比重提升，將有助整體毛利率再向上拉升。