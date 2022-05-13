無量上漲美股今晚是助力還是阻力 一堂30分鐘課程與您分享

市場聚焦的美國通貨膨脹問題，在 CPI 指數公布未如預期後，接下來公布的經濟數據可以不用太在意，包括昨日公布的 PPI 指數和失業救濟金申領人數。現階段就靜待行情自然落底，出現乖離反彈。美股的部分，看 VIX 指數，VIX 指數來到壓力區 (32-36) 連跌兩天，VIX 指數跌，美股就有反彈機會。NASDAQ 的部分，先前已從周線角度分析，本波從 6631 漲至 16212，回檔幅度預測就是 (6631+16212)/2=11421，昨日低點已回測，若今晚 NASDAQ 能續彈收上 11421，代表行情是漲多後的回檔修正，有望再次回到上升趨勢線。

再看近期 CBOE 選擇權 Put/Call Ratio 未平倉比率與 S&P500 關係，可發現兩個指數背道而馳，如同 VIX 來到壓力區會回檔修正，Put/Call Ratio 值每一次超過 1.1 就會回檔修正，美股就會出現反彈格局，Put/Call Ratio 現值來到 1.16，同時華爾街知名「抄底王」泰珀也預測，美股近來賣壓即將結束，已回補那斯達克指數的空單，代表美股有機會出現快速的跌深反彈。【東森財經 57 台精彩連線: 行情無量反彈，關鍵在美股！美股如何觀察? 台股投信買的股票，就能傻傻地抱嗎?】https://youtu.be/KMeM_57xees

台股的部分，在量能不足的情況下，個股表現，舉例同樣 AMD 概念股 嘉澤 (3533-TW) 股價創歷史新高，反觀 祥碩 (5269-TW) 股價破低。昨日大盤重挫強勢漲停的 致新 (8081-TW)、愛普 (6531-TW) 今日大盤反彈股價未續攻。同樣投信買超個股 和碩 (4938-TW) 今日下跌破頸線。包括 永豐金 (2890-TW)、英業達 (2356-TW)、仁寶 (2324-TW) 股價也都未往上攻，跟先前投信作帳股，操作截然不同，這是標準的空方走勢，操作會大不相同，今天給您一堂 30 分鐘趨吉避兇課程，有需要的投資人可填寫以下表單:https://lihi1.com/xXsuk

電子類股的部分，指標 台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 線型逐漸轉佳，包括今日強勢的 力積電 (6770-TW)(MSCI 新增成分股，今帶量上攻，下周有望持續)，晶圓代工股價能守穩，對 矽智財 就有利，愛普 (6531-TW) 股價往上攻， 創意 (3443-TW) 股價撐在相對高點、力旺 (3529-TW) 續攻，下周若能續攻，族群性一旦出來，電子類股就有機會。

矽智財漲完，現在輪到矽晶圓，指標 台勝科 (3532-TW) 線型圖來看，即將面臨 2/8 低點頸線賣壓區。同樣還有環球晶 (6488-TW) 也是面臨 3/15 賣壓區。合晶 (6182-TW) 離前波大量區還有空間。日本勝高 SUMCO 股價今日未上攻，代表今日矽晶圓走的是跌深反彈，個股表現，下周必須出量攻擊，且日本勝高不能扯後腿！

伺服器概念股 金像電 (2368-TW) 今日碰到 1/18 大量區留上影線，在投信續買下，觀察下周是否能站上大量壓力區。博智 (8155-TW) 跌深反彈，離大量區 3/23 還有空間，震盪留意後可留意。所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/H4KBNIoQY9w

航運類股的部分，MSCI 新增長榮航 (2618TW)、華航 (2610TW)，短線上有反彈可先出，主因美國航空公司 4 月訂位數下跌 17%，# 波音 續跌 4.83% 破低，美國航空股價也表現不理想。

航運類股的部分，BDI 連九紅，BCI 漲幅 5.6%，本波 1342 大漲至 3965，漲幅 195%。巴西到中國的航線需求熱絡，日租金已飆上 4 萬美元、歐洲搶運冬季煤炭推升海岬型的日租金價格近一周暴漲六成。【散裝航運】裕民 (2606-TW)、慧洋 (2637-TW) 震盪整理後，可留意。而全球第 5 大德國赫伯羅特股價創新高，五月上海封城解封有望，美西碼頭勞資合約談判第一輪登場 5 月 12 日開始。【貨櫃航運】長榮 (2603TW) 有望跟上。

活動限時 3 天，歡迎索取致富戰法：https://lihi1.com/Dupmb

像這類型文章您喜歡嗎？操作就是持續追蹤，不用每天變來變去的。如果您也認同的話，歡迎加入「龍捲風操盤戰隊」。

盤中即時解盤不馬後炮: TG：https://t.me/imoney168

所有文章分類可來 FB 社團：https://www.facebook.com/groups/istock168

整體操作及個股問題可加 LINE:

https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險