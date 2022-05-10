金管會：居家照護有用藥才理賠 無症狀等由保險公司判斷

金管會研擬以數位新冠病毒健康證明作為防疫險理賠審核文件，但現在許多確診者都是輕症居家照護，到底是否可以理賠，民眾還是霧煞煞，保險局長施瓊華今 (10) 日定調，輕症居家照護有處置用藥才理賠。但是對於無症狀者沒用藥或是服用清冠一號賠不賠，則要由保險公司判斷並提出指引。

為解決民眾快速申請防疫保單理賠，政府規劃以新冠病毒數位健康證明取代醫師證明，施瓊華今日親上火線，手持數位健康證明樣張說明此政策，施瓊華強調，數位證明是可以查驗真偽，保戶個資也可獲得保護，請保險公司和民眾都不用擔心。

據衛福部疾管署資料顯示，為核發數位新冠病毒健康證明所需，數位新冠病毒健康證明簽發平台特別製發國家憑證簽署中心憑證 (CSCA) 及文件簽署憑證 (DSC)，以進行數位證明資料的電子簽章，可以確保證明文件的不可否認性，該憑證技術規格與歐盟相容，而且數位證明規範符合歐盟個資保護規則 (GDPR)。

談到理賠亂象，施瓊華表示，金管會在 4 月 19 日公布居家照護可依照一般住院理賠，但是前提是「必須有醫療行為」，居家照護本身有遠距醫療團隊診療，也會有處置用藥，當時跟業者溝通時，就評估到如果有醫療行為、用藥處置可以來從寬理賠。

但外界關切，有些政策公布之前的確診者沒有跟醫生視訊、確診者過多排不上視訊醫療、或無症狀者不會用藥、清冠一號是否符合用藥處置等諸多問題待解，施瓊華對此表示，這有很多技術上的問題，金管會無法代為回答，要回歸到保險公司依照大原則來做判定，技術上的細節、指引，應該由公會決定。

此外，疫情指揮中心 (CDC) 上周預告「快篩陽性即確診」將於 12 日上路，也將牽動防疫保單的理賠問題，施瓊華表示，指揮中心還未公布細節流程，原則上各保險公司要依照契約規定辦理，但業者對快篩確定部分有疑慮，待指揮中心公布細節後，由公會來評估相關細節。