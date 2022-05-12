7月新冠肺炎擬降級 理賠金傳出打折 金管會：看確診時間

7 月新冠肺炎擬降級，外傳防疫保單理賠金將打折，因此要於 6 月底前取得確診證明，對此，金管會今 (12) 日說明，理賠是以保險事故發生時，理賠條件即已成就，不因相關證明文件的開立時間而受影響。

防疫保單理賠爭議層出不窮，關於「保險契約雖有 2 年請求權時效，但醫院難以回溯做診斷」，以及「法定傳染病若於 7 月份降級將壓低理賠金額，民眾應於 6 月底前取得確診證明」等問題，金管會表示，民眾確診或進行治療，醫療院所均有相關紀錄或資料，民眾申請相關證明文件，不因時間經過而受影響。且保險理賠是以保險事故發生時，理賠條件即已成就，不因相關證明文件的開立時間而受影響。

至於今天起「快篩陽性即確診」，保險局表示，產、壽險公會正針對「快篩陽性確診」等研擬「理賠實質審查指引」，以利後續理賠處理。另就個案爭議部分，已由金融評議中心指派專人提供消費者諮詢及服務。

金管會進一步強調，日前協調保險公司就居家照護在有醫療行為之前提下，比照一般住院日額給付，以及以數位健康證明取代醫師診斷證明書作為理賠證明文件，均是基於契約精神及兼顧醫院量能，在合於保險契約約定下辦理，並沒有要求保險公司放寬理賠條件。

另外，外傳「理賠申請繁複，產險公司為求降低損失，必然更仔細動用契約條款審核理賠案」，對此，保險局也表示，金管會已要求保險公司加派人力儘速辦理核保、理賠事宜，並安排專人提供防疫保險商品相關諮詢及爭議處理的服務。而且產壽險公會已就民眾申請理賠常見問題提供問答集，並適時作通案性說明。

金管會強調，為使醫療資源妥適運用、保戶權益維護及保險業損失控制間取得平衡，金管會與衛福部均持續聯繫協調，在合乎防疫政策措施且不偏離保險契約條款意旨下，儘量協助取得兼顧各方需求的理賠證明文件。

金管會同時密切關注保險業財務健全與營運穩定，並已要求案關公司就承作防疫保單辦理情形及對財務之影響，提報董事會報告，以利董事會瞭解並掌握公司經營情形。