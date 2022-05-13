權證投資人一定要了解的 透過指數型權證布局

5/12（四）台股開低走低，沉重賣壓湧現讓加權指數終場重挫 389.57 點，以 15,616.68 點作收，跌幅 2.43%。其中，權值股龍頭－台積電 (2330-TW) 12 日股價下跌 16 元，收在 505 元，即將面臨 500 元關卡保衛戰，電子、金融、航運類股跌幅則分別為 2.12%、3.34%、4.11%。從 12 日市場概況來看，大盤成交金額 3,183 億元，權證總成交金額約 25.5 億元，權證佔大盤成交金額比例為 0.80%，且認售權證成交金額占比仍高達 20.53%。近期盤面利空因素持續壟罩，眾多個股面臨價格修正壓力，投資人若看空近期大盤走勢，推薦可挑選連結標的為 台灣加權指數 (TSE01-TW)、電子類指數 (TSE27-TW)、金融保險類指數 (TSE31-TW)，剩餘天期 90 天以上且價內 5%~ 價外 20% 之認售權證進行布局，例如：臺股指群益 1C 售 01 (05608P)、臺股指群益 1C 售 02 (05609P)、臺股指群益 1B 售 07 (05607P)、電子類群益 1A 售 02 (05113P)、電子類群益 19 售 02 (04787P)、金融類群益 1B 售 02 (05397P) 等，並且務必設定好投資的停利停損點。

註：單位萬元；正數代表看多，負數代表看空。

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