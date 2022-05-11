統一首季純益下滑21.67% 每股純益0.75元

統一 (1216-TW) 今 (11) 日公布 2022 年首季財報，稅後純益 42.34 億元，季增 25.34%，年減 21.67%，每股純益為 0.75 元，主要事業群當中，以統一超 (2912-TW) 獲利衰退最嚴重，而統一實 (9907-TW) 首季獲利成長最大。

統一 2022 年首季營收為 1242.04 億元，毛利率為 32.63%，季增 1.24 個百分點，年減 1.27 個百分點，稅後純益 42.34 億元，季增 25.34%，年減 21.67% 每股純益為 0.75 元。

統一指出，2022 年第一季 1242.04 億元，較去年同期成長 7.6%，其中食品事業部營收成長 9.5%，流通事業部門成長 3%，而以統一實為主的包裝容器事業部營收年成長高達 38.2% 最為亮眼。

獲利貢獻方面，統一實業首季純益 6.21 億元，較去年同期增加 4.35 億元，主要係鐵產品的售價隨鋼鐵原料上漲推升營收及毛利，而統一超在第一季稅後純益 21.70 億元較去年同期減少 5.39 億元，衰退 19.9%，主要是認列家樂福倉儲火災損失，但保險理賠金額尚未核定入帳，排除後本業營業利益與去年同期相當。