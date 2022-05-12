0050配5G要哪檔？元大全球5G (00876) 國內唯一全球5G ETF來了

國內唯一一檔瞄準全球 5G 行情的 ETF「元大全球 5G (00876-TW)」，12 日正式更名，證券簡稱從原本的「元大未來關鍵科技」改為「元大全球 5G」，投資全球 5G 的識別度大提升，同時全球布局策略與國民 ETF 0050 成分股重複性低，更顯資產配置、參與全球 5G 行情的效果。

元大全球 5G(00876-TW) 追蹤 iSTOXX 全球 5G 關鍵科技指數，相較國外的 5G ETF 長期表現較佳，為台灣投資人提供更好的全球 5G 投資選擇。元大全球 5G(00876-TW) 於 2020 年 7 月以 20 元掛牌，今年 1 月股價最高來到 33.81 元，一年半的時間漲幅高達 69%，完整反映全球 5G 個股的股價爆發力。

在元大全球 5G (00876-TW) 正式更名後，國內掛牌的 5G ETF 將來到三檔，分別為元大全球 5G(00876-TW)、國泰台灣 5G(00881-TW) 與 FH 中國 5G(00877-TW)，其中元大全球 5G(00876-TW) 是唯一參與全球 5G 指標個股行情的 ETF。若從成分股觀察，元大全球 5G(00876-TW) 與國內多數股民都有的 0050，或是其他台股 ETF 成分股的重複性低，目前台股比重僅約 24%，更能做到資產配置、參與全球 5G 行情的效果。

元大全球 5G (00876-TW)ETF 研究團隊表示，無論從企業資本支出、營收獲利或是供應鏈分散角度，5G 產業的成長是全球俱進，投資時適合以全球思維出發。元大全球 5G (00876-TW) 投資標的除了台灣的 5G 神山群，更廣泛參與各國 5G 產業鏈強項，網羅台積電盟友的高通 (Qualcomm)、應用材料 (Applied Materials) 等指標企業，全面掌握 5G 爆發力。

元大全球 5G (00876-TW)ETF 研究團隊分析，市場顧慮聯準會貨幣政策加速緊縮，導致全球科技股大幅修正，以元大全球 5G ETF 目前成分股為例，其中不乏近期財報亮眼，或財測優於預期的企業，也都跟著市場情緒而股價下跌，對比各國 5G 需求正處高峰，代表全球 5G 產業表現的 iSTOXX 全球 5G 關鍵科技指數，本益比卻已下滑到僅 15 倍，大幅低於近五年平均的 25 倍，顯示全球 5G 科技股評價面有被低估的情形。

觀察歷史經驗，2015 年聯準會首次升息後，全球股市因資金面利空震盪，普遍呈現負報酬，但時間拉長後，科技股的成長性重獲青睞，當時全球 5G 尚在測試階段，充滿未來發展性，iSTOXX 全球 5G 關鍵科技指數在聯準會升息後一年內總報酬率衝近三成，是最具反彈力道的科技主題。而現在 5G 正式商用，從智慧裝置、自駕車到元宇宙等應用都仰賴 5G，勢必是資金回流首選。此時更適合運用全球分散的策略，降低單一市場波動，參與全球 5G 完整商機。

表、元大全球 5G (00876) 與 0050 成分股重複性低 全球布局最搭 5G ETF