強茂Q1 EPS 1.6元寫第三高 大股東4月逢低加碼700張

二極體廠強茂 (2481-TW) 今 (10) 日公告首季財報，稅後純益 6.12 億元，年增近 110%，每股稅後純益 1.6 元，改寫歷史第三高，另外，儘管強茂近期受全球外在環境影響、股價頻頻落底，但大股東金茂投資逢低加碼 700 張，也是睽違 1 年以來再度增持，展現對自家公司營運的信心。

強茂今日終場收在 75.5 元，仍在所有均線之下，不過，以現任董事長的胞兄方敏宗為法人代表的金茂投資，在上月自集中市場買進 700 張自家股票，依上月均價 87.64 元計算，斥資約 6135 萬元，以實際行動支持自家公司營運。

強茂近年積極轉型，自過往的消費性低壓元件轉往中高壓、高壓產品發展，近期推出的 650V、1200V SiC 二極體，即可應用在太陽能逆變器、電動車充電樁、工控、通訊基地台與伺服器電源等，可望為公司挹注成長新動能。

強茂首季營收 37.16 億元，季增 8.43%，年增 18.76%，毛利率 31.67%，季減 0.6 個百分點，年增 9.96 個百分點，營益率 16.35%，季減 0.32 個百分點，年增 4.64 個百分點，稅後純益 6.12 億元，季增 36.61%，年增 109.59%，每股稅後純益 1.6 元。