台塑加碼投資 增資美子公司20.63億元

台塑 (1301-TW) 今 (10) 日公告，將買入增資美國子公司約 7000 萬美元 ，約新台幣 20.63 億元，台塑持續布局美國，去年已啟動德州第三期 PP (聚丙烯) 廠擴建計畫。

台塑董事長林健男先前表示，將斥資 5.64 億美元擴建德州第三期 PP 廠，年產能預估 25 萬噸，2023 年第一季可望完工投產。目前台塑德州廠主要生產 HDPE、LLDPE 產品。

台塑集團旗下台塑化也規劃投資 2800 億元，於路易斯安那州建置新廠，但因美中貿易紛爭未緩和、通膨問題嚴峻、疫情等變數，目前仍卡關未有結果。

除了擴大美國投資外，台塑集團也正積極布局儲能市場，集團近日成立台塑新智能科技，台塑、南亞 (1303-TW) 與台塑化 (6505-TW) 分別斥資 17.5 億元，參與持股各 25%，其餘 25% 持股則由台化與旗下台塑生醫參與，台化 (1326-TW) 投資 14 億元，持股 20%，台塑生醫持股 5%，投資 3.5 億元，初期設立資本額為 70 億元。

台塑新智能科技最快 6 月下旬完成登記，將會彙整台塑集團旗下公司現有新能源、新材料等相關布局與資源，延伸包括電動車、電池材料等領域，並將進攻儲能事業，加速發揮最大綜效。