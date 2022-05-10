航運族群扮演撐盤要角 電子族群跌深反彈 指數到底跌夠了沒？

近來國際局勢仍充滿不確定性，十年美債飆漲逾 3%、美元指數創下新高，昨美股四大指數再度下挫，其中 NASDAQ 下挫逾 4.29%、費城半導體下跌 5.13%，今台股 (10) 日一早開盤下挫逾 300 點，盤面上瀰漫悲觀情緒，那究竟止跌契機在哪？

對此永誠國際投顧分析師劉良梅表示，美債飆高、美元指數創新高，高估值的科技股持續走軟外，其實加密貨幣的比特幣，較歷史高點已下跌過半，相較於去年的投機行情，今天風險性資產遭到出脫持續走跌，表示目前市場資金轉為保守，風險趨避意識高，青睞防禦性族群。

劉良梅進一步說明，這就引發全球性資金面的板塊挪動，以台股為例，外資本年的賣超令其對台投資規模回到 2009 年時的水準，換句話說就是這十年來外資投資在台的金額皆出清，這部分投資人也可以由台幣匯率快速走貶得知。

主要也是今年全球景氣充滿著不確定性，如先前所說有四大不確定性，分別是俄烏戰爭、美國升息、中國封控、本土疫情。

俄烏戰爭最主要是影響通貨膨脹，這就會令大宗商品可能出現飆漲，進而使得通膨惡化，而本周將公布的美國 CPI 數據也會是市場焦點，而美國升息與縮表則是影響市場資金流動及整體供給，所以我們可以看到風險性資產的虛擬貨幣，出現大幅度的修正。

再者中國封控影響著台廠業績表現，許多受到封控影響的公司，四月營收已經出現大幅度的下滑，這會令市場氛圍較悲觀，最後，本土疫情持續創高則是持續動搖本土投資人的信心。劉良梅表示，若台股要迎來強彈契機，除了要美股回穩外，俄烏戰爭和緩、中國解封，也會是盤勢回穩的關鍵！

受到美股下跌影響，本 (10) 日台股早盤一度重挫，市場明顯出現恐慌性的賣壓，但在以 (2603-TW) 長榮為首的航運族群逆勢抗跌，帶動市場信心回穩，隨後電子族群上演跌深反彈，(2330-TW)台積電等電子權值股跌幅收斂，也帶動指數一度重返萬六關卡，但上方壓力大，目前盤勢轉趨震盪，目前午盤 IC 設計也有陸續湧進買盤，但投資人宜以反彈視之、審慎操作。

整體而言，目前仍有諸多不確定因素不斷，經常有出乎意料的事情發生，因此較為積極型的投資人，在今年的盤勢中，宜以保守來應對。但對於價值型的投資人，則是長線的布局機會。

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