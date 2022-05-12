亞元Q1揮別陰霾虧轉盈 兩大客戶訂單在手Q2獲利續強

電源供應器廠亞元 (6109-TW) 近年積極轉型，除了拿下捷安特充電器大單挹注首季轉盈外，藍牙感測業務也與重機大廠杜卡迪合作開發電子變速系統，並已開始出貨，近期客戶更追加試產訂單，亞元第一季順利揮別陰霾虧轉盈，本季獲利將續強。

亞元第一季營收 3.13 億元，季減 6.2%、年增 16.69%，為 4 年同期新高，毛利率 20.62%，季增 4.9 個百分點、年增 6.5 個百分點，營益率 1.5%，較上季、去年同期虧轉盈，稅後純益 674.5 萬元，較上季、去年虧損千萬元轉虧為盈，每股純益 0.11 元，創 10 季以來單季新高。

亞元表示，去年第四季排除認列廠房虧損，本業獲利緩步上升，今年第一季順利虧轉盈，第二季也將延續獲利動能，其中，主要客戶捷安特中國廠受到疫情封控影響出貨，4 月營收 9775.7 萬元，月減 42%、年減 8.5%，但客戶已復工，將加速出貨趕上需求，整體營收、獲利都將優於第一季。

亞元營收結構中，電源供應器、充電器營收占比達 70%，其中子公司量質能 (QQE) 充電器便占 5 成；變壓器營收約占 25%；藍牙感測占 5%。

亞元表示，充電器業務主要供應電動腳踏車、滑板車、摩托車、重機等這類新能源二輪車使用，其中腳踏車提供捷安特電動腳踏車，每年訂單規模 2.5 億元，該類車款主要針對歐洲市場，可望還有 2-3 年成長期。

亞元的藍牙感測業務也打入高階自行車市場，自主開發電子變速搭配藍芽感測系統已成功與重機品牌杜卡迪 (Ducati) 合作，為杜卡迪高價電動自行車提供變速系統，要價達 10 萬元，目前已試產 600 套，客戶已再追加 2000 套。

另一方面，亞元變壓器業務則提供西門子 (SIEMENS) 工業電腦變壓器，是第二大供應商，亞元表示，變壓器產品毛利高，今年訂單可望成長 5-10%，並將擴產 6 成，擴大業務營收貢獻。