勞工自主健康管理、檢疫或隔離如何給薪 四種情況一次看懂

國內 COVID-19 疫情延燒，許多上班族關切防疫假別問題，台南勞工局解釋，如勞工是應雇主要求在家隔離，薪資照給，勞工不必補服勞務；若勞工須遭受檢疫或隔離、隔離治療，且是因執行職務所造成，雇主應全薪給付勞工。不過，若有事業單位面臨到市府基於防疫應變措施而要求停業，工資由勞資雙方協議，雇主可不給薪。

職安處長李炫昌說明，為避免混淆，台南市勞工局特別羅列四種情境，供事業單位參考運用。一、自主健康管理：非屬 COVID-19 而有其他病徵者，可申請特別休假、普通傷病假；若屬勞工自主隔離者，可申請特別休假及事假，並依勞工請假規則規定給予相對應之工資；若屬雇主要求在家隔離，薪資照給，勞工不必補服勞務。

二、檢疫或隔離：若是因執行職務 (即可歸責於雇主) 應給予防疫隔離假，並給予全薪；若是因勞工個人因素，勞工得請特別休假，或請防疫隔離假，但因隔離事由不可歸責於雇主，因此並未強制雇主應給付該期間的薪資，得由勞雇雙方自行協商約定。

三、隔離治療：若是因職業上原因感染者屬職業災害，雇主應核予公傷病假，並應給予原領工資補償；若因勞工個人因素，得請普通傷病假、特別休假或事假，請普通傷病假或事假者，依勞工請假規則第 10 條規定，需向雇主提出請假理由及日數，如於假日得知確診，得委託他人代辦請假手續。

四、有疫苗接種需求者：勞工前往接種疫苗及接種後若發生不良反應，自接種之日起至接種次日 24 時止，得請疫苗接種假，因接種疫苗不可歸責於雇主，並未強制雇主應給付請假期間之薪資，得由勞雇雙方自行協商約定，另勞工前往接種疫苗，或於接種後身體不適，請普通傷病假亦無不可，勞工可檢具疫苗接種紀錄卡請假。

李炫昌提醒，勞工如確診，並經衛生主管機關通知居家照護、收治於指定處所或醫院，隔離治療期間得請普通傷病假、特別休假或事假，請普通傷病假或事假者，依勞工請假規則第 10 條規定，需向雇主提出請假理由及日數。如於假日得知確診，得委託他人代辦請假手續。

若因請假須提出相關證明文件，勞工未能即時收到確診個案隔離治療通知書，健保快易通 APP 的 PCR 陽性檢測結果也可作為請假證明，勞工可上 APP 查詢檢測結果，透過截圖或輸出資訊，向雇主請假。