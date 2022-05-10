〈鴻準展望〉今年將大量招募健康醫療人才 全力衝刺大健康事業

金屬機殼大廠鴻準 (2354-TW) 營業報告書出爐，今年也是新任董座呂軍甫首次對外公開公司未來方向，內文提及，公司要有長期與穩定的前景，必須加強研發，因此今年將設立數個研發中心，並大量招募健康醫療的研發人才，預期包括醫療檢測儀器、低軌衛星等都是現今布局重點。

鴻準去年 10 月底召開股臨會，董事從過往的 1 席董事、3 席獨董，新增為 2 席董事、3 席獨董，其中 2 席董事即為代表永齡資本控股的呂軍甫、林群倫，象徵鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘的人馬正式進駐，帶領鴻準揮軍大健康產業。

呂軍甫指出，2021 年鴻準已不同於以往，除確立轉型方向外，組織也進行局部調整，整體方向朝健康醫療發展，尋找新的成長動能，內部調整也呈現更專業、更符合公司治理的董事會結構。

展望 2022 年，鴻準將持續微調與轉型步伐，除聚焦既有事業，也將更側重健康醫療的新事業布局，公司將以高毛利與高單價為價格策略，微調公司營收比重，進行產品結構轉型，以維持公司整體產品的單價與毛利率。

生產策略方面，鴻準為考量公司整體發展與未來布局，將重新規劃廠區產能與存廢，同時設立健康醫療廠區設立，並申請特許行業與相關認證，同時提升生產彈性與強化生產協調能力，以因應新冠疫情所造成的封城與供應鏈調整。

此外，除自主研發外，鴻準也將尋求與大學院校、大學院校加速器中心、財團法人、政府機構與民間企業等單位協同合作研發，不僅可收群力之效，也可加速研發速度。