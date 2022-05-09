東哥遊艇Q1獲利寫單季次高 EPS 4.4元

豪華遊艇製造商東哥遊艇 (8478-TW) 今 (9) 日公布第一季財報，單季稅後純益 3.87 億元，年增超過 40 倍，並創單季次高紀錄，每股純益 4.4 元，東哥說明，主要是受惠售價調升、持續精進營運效能，推升毛利率、營益率均寫下單季新高。

東哥第一季合併營收 13.06 億元，年增 90.97%，營業毛利 5.37 億元，年增 265.29%，毛利率 41.11%，年增 19.62 個百分點，營業利益 3.72 億元，年增 2801.55%，營益率 28.46%，年增 26.59 個百分點，稅後純益 3.87 億元，年增 4076.23%，每股純益 4.4 元。

東哥指出，隨著同利廠產能按計畫逐步開出，並力求產品組合優化，產線調配已更具彈性，依目前生產排程和交期規劃，今年不如過往傳統淡旺季營收波動過大。

東哥今日也公布 4 月合併營收為 4.91 億元，月減 30.45%、年增 31.08%，創同期新高；累計前 4 月達 17.97 億元，年增 69.77%。

展望後市，東哥表示，大型豪華遊艇終端需求居高不墜，在手訂單仍維持創新高，生產排程已看到 2024 年，將持續推出新產品、放大平均尺寸，未來隨著新產能開出，營運可樂觀以待。