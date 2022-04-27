多國出現不明病因兒童急性肝炎 這是目前知道的一切

近期不明病因兒童急性肝炎在英國、美國等國迅速蔓延，世界衛生組織（WHO）的報告顯示，全球至少 12 個國家發現兒童罹患這種特殊肝炎。

以下是華爾街見聞列出的兒童急性肝炎相關訊息：

哪些國家已出現病例？

WHO 在 23 日發布的公告顯示，截至 4 月 21 日，全球 12 個國家通報至少 169 例不明病因兒童急性肝炎病例，其中英國 114 例、西班牙 13 例、以色列 12 例、美國 9 例、丹麥 6 例、愛爾蘭 5 例、荷蘭 4 例、義大利 4 例、挪威 2 例、法國 2 例、羅馬尼亞 1 例、比利時 1 例。

此外，據日本 NHK 報導，日本 25 日出現首例不明病因兒童急性肝炎病例，但與歐美多數病例不同，這名病患並未檢測出腺病毒。

什麽年齡段最易患病？症狀有哪些？

WHO 表示，患者年齡介於 1 個月至 16 歲。

英國衛生安全局的數據顯示，目前已發現的病例主要是 5 歲以下兒童，確診病例平均年齡為 3 歲，只有少數 10 歲以上的兒童確診。

WHO 的報告顯示，病例臨床表現為肝酶顯著升高。

許多病患出現胃腸道症狀，包括腹痛、腹瀉及嘔吐、肝功能指數升高及黃疸，多數患者未發燒。

目前已有 1 人死亡，17 人需要進行肝臟移植。

由什麽引起？新冠肺炎病毒？腺病毒？

目前對於引起罕見兒童肝炎的病毒，醫學界主要有兩種猜測：新冠病毒和腺病毒。

在以色列發現的 12 例病例中，有 11 人曾在一年內感染新冠病毒。儘管沒有明確證據證明這種不明肝炎與新冠病毒相關，但多名以國醫療專家懷疑兩者間存在聯繫。

英國衛生安全局表示，一種名為「F41」的腺病毒，很可能是致病原因。英國臨床和感染專科主任 Chand 說，愈來愈多數據顯示，兒童突發性肝炎增加與腺病毒有關。

WHO 則說，在這些病例中，實驗室檢測已排除 A、B、C、D 及 E 型肝炎病毒。目前醫學界仍無法確定這些肝炎病例的病因，仍在進行調查。

此外，WHO 排除兒童急性肝炎與新冠疫苗的關聯。WHO 說：「由於絕大多數受影響兒童未接種新冠疫苗，目前不支持新冠疫苗副作用的假設」。

如何預防？

腺病毒通常在人與人之間傳播，並透過接觸受汙染表面及透過呼吸道傳播。因此，減少腺病毒傳播最有效的方法，是保持良好手部和呼吸道衛生，並督促幼童徹底洗手。