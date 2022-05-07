〈熱門股〉封城影響產能 啟碁、智易周跌近15%

中國上海、蘇州疫情爆發電子供應鏈陷入瓶頸，網通大廠啟碁 (6285-TW)、智易 (3596-TW) 昆山廠房停工，當地物流也受影響，導致 4 月營收雙雙下滑，引發短線賣壓出籠，兩家本周皆跌近 15%，啟碁失守全部均線，智易下探至年線。

智易 4 月營收衰退至 26.65 億元，月減 26.5%、年減 18.7%，累計前 4 月營收 129.64 億元，年增 0.4%。智易表示，昆山防疫政策使 4 月需求遞延至 5、6 月，第二季營收有望再創高，下半年預計逐季成長，全年營運仍將成長雙位數。

智易本周下跌 14.45%， 股價一舉跌至年線區間，三大法人本周總計賣超 4164 張，其中外資賣超 1558 張，投信賣超 1950 張，自營商賣超 656 張。

啟碁 4 月營收 50.32 億元，月減 30%、年減 2%；累計前 4 月營收 244.87 億元，年增 19.5%。儘管近期上海、昆山、蘇州有部分企業允許復工，但封控政策下物流、供貨仍有延誤，產能恢復恐需一段時間，供應鏈挑戰仍存。

啟碁本周下跌 14.47%， 股價失守所有均線，三大法人本周總計賣超 5927 張，其中外資賣超 1428 張，投信賣超 4097 張，自營商賣超 402 張。