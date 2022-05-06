科技業第1季股權投資損失總計逾170億美元

2022 年過去幾周的科技股拋售加速，第 1 季財報點名了通貨膨脹、供應鏈短缺和烏克蘭戰爭等挑戰。

對於一些科技龍頭而言，市場低迷造成雙重打擊。除了應對自身的經營逆風，在多年牛市去年底撞牆後，還得面對其他公司的活躍投資客。

亞馬遜 (AMZN-US)、Uber (UBER-US)、Alphabet (GOOGL-US) 和 Shopify (SHOP-US) 在第 1 季的股權投資虧損均超過 10 億美元。再加上 Snap (SNAP-US)、高通 (QCOM-US)、微軟 (MSFT-US) 和甲骨文 (ORCL-US)，今年前 3 個月科技公司的股權總虧損超過 170 億美元。

曾經看來像天才般的投資，特別是在高成長公司排隊進行大規模 IPO 時，現在反而正在產生嚴重的赤字。納斯達克指數第 1 季下跌 9.1%，為 2 年來最糟。

第 2 季看來更糟，截至周四 (5 日) 收盤，以科技股為主的納指下跌了 13%。許多最近大漲的個股在幾個月內損失了一半以上的市值。

各個企業用各種豐富多彩的術語來描述他們的投資損失。有些人稱其為營業外費用或未實現虧損，而另一些人則使用重估和公允價值變動等詞語。無論是何種語言，十多年來科技公司第一次被提醒，投資同行是種有風險的業務。

最新的虧損來自 Uber 和 Shopify，這兩家公司都在本周公布了第 1 季業績。

Uber 周三 (4 日) 表示，在其 59 億美元的當季虧損中，56 億美元來自其在東南亞移動和外送公司 Grab、自駕車公司 Aurora 和中國乘車巨頭滴滴 (DIDI-US) 的持股。

Uber 一開始透過將自己的當地業務出售給這些公司來收購 Grab 和滴滴的股份。由於私人估值飆升，這些交易對 Uber 來說似乎是有利可圖。但滴滴和 Grab 的股價自去年在美國上市之後一路暴跌。

Shopify 周四 (5 日) 報告 16 億美元的投資損失。其中大部分來自去年也上市的線上貸方 Affirm。

Shopify 透過 2020 年 7 月建立的合作夥伴關係獲得了 Affirm (AFRM-US) 的股份。根據協議，Affirm 成為 Shop Pay 的銷售點融資的獨家提供商，Shopify 獲得最多 2030 萬股股票的認股權證。

Affirm 股價較 11 月的高點下跌超過 80%，使 Shopify 本季虧損嚴重。但由於 Affirm 的交易價格為 27.02 美元，Shopify 的原始投資仍大幅上漲。

亞馬遜是本季受投資打擊最嚴重的科技公司。這家電商龍頭上周披露，其在電動車公司 Rivian (RIVN-US) 的股份虧損 76 億美元。

在 11 月 IPO 後，Rivian 的股價在 2022 年前 3 三個月暴跌近 50%。作為與 EV 公司戰略合作夥伴關係的一部分，亞馬遜向 Rivian 投資超過 13 億美元，該公司的目標是到 2030 年生產 10 萬輛送貨車。