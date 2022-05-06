〈財報〉健康服務部門業績優 Cigna第1季獲利超過預期

Cigna Corp (CI-US) 周五 (6 日) 公布的第 1 季獲利優於預期，得益於包括藥房福利管理業務在內的健康服務部門的成長；該公司也小幅調升了全年獲利財測。

Cigna 的股價在清淡的周五盤前交易中上漲 0.6% 至 253.57 美元。

由於疫情期間醫療費用的波動，健康保險公司備受壓力，其中一些被人們延後非緊急醫療所抵消。

推動成長的 Cigna 健康服務部門 Evernorth 報告，截至 3 月 31 日當季調整後營收為 335.9 億美元，而去年同期為 306.2 億美元。

Cigna 將其對 2022 年調整後獲利預測從先前估計的最低每股 22.40 美元適度調高至每股 22.60 美元。

大型競爭對手 UnitedHealth Group (UNH-US) 和 Anthem (ANTM-US) 上月也調升了 2022 年調整後獲利預期。產業龍頭 UnitedHealth 表示，即使對延期手術的需求正在接近正常水平，但並未像人們擔心的那樣增加，從而導致理賠和成本降低。

Cigna 的醫療保健比率 (MCR)、即醫療理賠支出與保費收入的比率，從去年同期的 80.9% 惡化至本季的 81.5%，部分原因是醫療費用增加。

但是，為大公司管理保險計劃並在公部門銷售健康計劃的 Cigna 表示，其健康計劃中的醫療客戶總數在本季同比增加至 1780 萬。

Stephens 分析師 Scott Fidel 表示，在 2021 年 Cigna 的股票受到醫療成本壓力的拖累之後，該公司在 2022 年脫胎換骨，醫療比例和入學率好於預期。

根據 Refinitiv IBES 的數據，不包括特殊項目，Cigna 每股獲利 6.01 美元，高於分析師平均預期的 5.18 美元。