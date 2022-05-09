搶進智慧家居千億市場 須慎選雲端平台服務商

今年四月中，市場傳出美國知名智慧家居品牌 Insteon 無預警終止服務，該公司沒有對外公告任何消息，也未預先通知用戶，隨著其雲端伺服器嘎然停止服務，其 APP 已完全無法使用。這個讓終端用戶或合作夥伴都措手不及的消息，凸顯出選擇一個具誠信、有良好聲譽，並有深厚開發經驗的公司做為產品開發夥伴是多麼的重要。

物聯智慧 (以下稱 TUTK，興櫃 6565) 是深耕物聯網技術十餘年的物聯網雲端平台解決方案商，且和國際知名品牌商、電信商、專業安防監控商等皆為長期合作夥伴，也是想要打造智慧家居產品業者的最佳軟體合作夥伴，這些全球知名企業之所以選擇與 TUTK 長期合作，可由以下幾點理由作為詮釋:

1. 節省產品開發時間 加速上市時程

當大家迫不及待投入智慧家居市場，都忽略了欲自行開發 APP 和後端系統既耗費技術人力又費時。TUTK 基於多年軟體開發經驗，可以幫助客戶節省許多前期開發時間。以近期 TUTK 所推出的 Hausetopia APP 為例，這是一款能兼容各種不同通訊協議的智慧家居應用程式，讓客戶不需從頭自行開發，即可建構專屬的智慧家居管理 APP；同時可採用 TUTK 開發的後端管理系統，建造全方位智慧家居產品及服務。

2. 降低營運成本 減少維護費用

除了產品開發期有專案管理及技術支援團隊的支持之外，客戶端無需自行架設及維護雲端伺服器，而是由 TUTK 專責的雲端運營團隊負責管理及維護，每天 24 小時監管伺服器，遇到任何狀況，雲端維運人員即可第一時間進行問題排除，讓客戶節省營運成本，將寶貴資金布局到其他業務領域。

3. 基於雲的多元服務 讓產品更具優勢

TUTK 提供的雲端服務，包括韌體即時線上更新 (OTA)，讓用戶端的裝置韌體可即時同步，更重要的是可提高設備安全性。其他多項雲端功能如: 遠端進行裝置操控、影像雲端錄影、訊息推播、智慧語音助理控制裝置、設定例行工作等；其中雲端錄影功能更可提供用戶” 雲端訂閱服務”，能為客戶增加長期穩定之訂閱費用收入，讓智慧家居產品更具競爭力。

4. 多重資安防護 預防惡意攻擊

TUTK 從雲端伺服器、軟韌體技術、加密驗證機制設置了多重防護；此外，TUTK 通過 ISO 27001 資訊安全認證、符合通用資料保護條例 (GDPR)、加州消費者隱私保護法 (CCPA) 等規範。TUTK 成立資安事件反應小組（PSIRT）負責資安事件通報與回應。TUTK 堅持對資料安全保護的最高標準，以降低第三方惡意攻擊，確保客戶對市場銷售的產品可安全地運行。

根據市調公司 Statista 預估，智慧家居產值在 2022 年將達到 1,261 億美元，預計到 2026 年達 2,078 億美元。智慧家居市場是物聯網應用的兵家必爭之地，當我們計畫搶攻此商機時，務必慎選合作夥伴，才是企業長久營運之道。TUTK 致力於提供 IoT 整體解決方案，以滿足各種垂直領域需求，選擇 TUTK 讓客戶僅需專注於其所擅長的領域，其餘的就交付給具備誠信、效率與技術能力的夥伴。