〈熱門股〉本土疫情狂飆 圓剛擁遠距題材周漲逾3成

國內本土疫情持續延燒，單日確診人數連日創新高，也讓各級學校、企業重新部署遠距教學、遠距辦公事宜，部分學校因學生確診改採線上教學，也讓相關設備需求再度成為焦點，深耕遠距應用設備的圓剛 (2417-TW)、圓展 (3669-TW) 本周就獲買盤青睞，圓剛單周大漲 34.66%，攀近三個月高。

圓剛近年持續強化布局教育市場，接連在桃園、台南、雲林等縣市中小學機構建置數位學習設備，完成各級學校「班班有視訊、學習無落差」的展望，隨著台灣連日疫情升溫，各級學校防疫措施再次受到挑戰，圓剛透露，今年已獲得多項政府標案，預計投入上萬台視訊產品導入教學機構。

圓剛旗下圓展同樣深耕教育市場許久，包含實物攝影機、自動追蹤攝影機、平板充電車等，近期也宣布推出新一代 AI 自動追蹤攝影機，內建先進 AI 技術，可望應用在企業、教育、體育、電競、政府、宗教、醫療、表演藝術等行業使用。

圓剛、圓展去年就受惠疫情帶動遠距商機爆發，旗下直播機、視訊會議、遠距教育攝影機等產品供不應求，助推營運大爆發，雖然今年以來受基期墊高、急單需求漸被滿足，營運表現均較去年同期衰退，但仍優於疫情前水準。

而依巿場研究報告估計，全球 2019-2030 年視訊會議巿場年複合成長率將達 9%，其中又以新興國家需求成長最大。