背靠騰訊！貝殼5月赴港上市 又一中概股「遊子歸來」

中國房地產交易平台貝殼控股周四（5 日）宣布，本月將以「介紹方式」赴港掛牌上市，顯示又一中概股「遊子歸來」。

貝殼表示，將以「介紹方式」於港交所主板雙重主要上市，預定 A 類普通股於 5 月 11 日開始在香港聯交所掛牌交易，股票代號為「2423」，高盛、中金公司為聯席保薦人。

貝殼 5 月赴港上市。(圖: 貝殼)

貝殼不是今年來唯一一家尋求透過「介紹方式」赴港上市的中概股。造車新勢力蔚來 (09866-HK) ，以及平安集團控股的金融科技公司金融壹賬通等公司，都已透過「介紹方式」申請上市。

「雙重主要上市」指公司已在另一家證交所上市的情況下，在香港市場按當地市場規則上市，兩個資本市場均為主要上市地，即使該公司在一家交易所下市，也不影響其在另一家交易所的上市地位。

根據貝殼揭露的股權架構，完成介紹上市後，貝殼董事長彭永東持股 4.8%，共同創辦人單一剛持股 2.7%，騰訊 (00700-HK) 則持股 10.8%。

去年貝殼平台完成的房產交易超過 450 萬筆，合計交易額達到人民幣 3.85 兆元。灼識咨詢的報告顯示，按交易總額計算，貝殼是中國最大房產交易和服務平台，並躋身全球前三大商業平台。

2019 年至 2021 年，貝殼分別虧損 21.8 億、獲利 27.78 億及虧損 5.25 億元，其中 2020 年因疫情獲政府補助 9.17 億元。經調整後，同期貝殼分別獲利 7.75 億、50.3 億及 10.14 億元。