群電Q1每股賺1.93元創同期高 今年獲利拚雙位數成長

電源供應器大廠群電 (6412-TW) 今 (4) 日公佈第一季財報與 4 月營收，第一季三率三升，稅後純益 7.57 億元，季減 1.4%、年增 30.7%，每股純益 1.93 元，雙雙創下同期新高；4 月營收 30.9 億元，月減 19.8%、年減 1.9%，累計前 4 月營收 135.9 億元，年增 3.4%。

展望後市，群電指出，目前商用、電競筆電電源需求仍穩健，伺服器、通訊電源訂單逐季增，第二季最大的考驗仍為中國疫情與封城，今年獲利則可望拚雙位數成長。

群電第一季營收 104.9 億元，季減 1.2%、年增 5.1%，毛利率 16.6%，季減 1.4 個百分點、年增 0.1 個百分點，營益率 8.65%，季增 0.13 個百分點、年增 0.9 個百分點，稅後純益 7.57 億元，季減 1.4%、年增 30.7%，每股純益 1.93 元。

群電表示，受惠第一季商用、電競筆電、伺服器和通訊電源需求強勁，營收創同期新高，其中電競筆電、伺服器電源的表現最為優異，兩產品營收年增率均達 5 成以上。

不過，4 月因中國華東地區封控嚴格營收較去年同期下滑，群電表示，部分客戶、供應商工廠停工、降載，使蘇州廠進料、出貨部分受影響，目前東莞、重慶、泰國廠已配合客戶調整出貨地點，五月出貨正持續改善。