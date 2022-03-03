群電去年每股賺7.22元擬配5.2元股利 今年營運拚再創高

電源供應器大廠群電 (6412-TW) 今 (3) 日公布去年第四季財報，純益 7.66 億元，季減 6.53%、年增 31.27%，每股純益 2.03 元，全年稅後純益 28.27 億元，年增 32.3%，每股純益 7.22 元，董事會決議去年盈餘每股擬配發 5.2 元現金股利，以今日收盤價 82.1 元計算，現金殖利率達 6.3%。
展望今年，群電表示，正積極解決料況瓶頸，預計下半年伺服器業務營收將優於上半年，衛星通訊電源供應器也將逐季成長，電競筆電業務預計也將維持雙位數成長動能，今年營收、獲利可望創新高。
群電第四季營收 106.24 億元，季增 4.8%，年增 14.76%，毛利率 18.03%，季減 0.17 個百分點，年增 0.25 個百分點，營益率 8.52%，季減 0.67 個百分點，年增 1.34 個百分點；純益 7.66 億元，季減 6.53%、年增 31.27%，每股純益 2.03 元。
群電去年全年營收 403.63 億元，年增 15.78% ，毛利率 17.69%，年減 0.73 個百分點，營益率 8.55%，年增 0.44 個百分點；稅後純益 28.27 億元，年增 32.3%，每股純益 7.22 元。
群電擬發放超過 20.56 億元現金股利，每股現金股利 5.2 元，配息率約 72%，若以今日收盤價 82.1 元計算，現金殖利率約 6.3%。
群電同時公布 2 月營收 30.02 億元，月減 17.1%，年增 6.3%，累計前 2 月營收達 66.26 億元，年增 2.8%，雙雙創同期新高。