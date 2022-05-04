頎邦爆群聚感染約200多人確診 估造成短期生產不順

封測大廠頎邦 (6147-TW) 今 (4) 日公告，移工宿舍發生群聚感染事件，目前已對該宿舍與相關工作人員約 800 人進行 PCR 檢測，目前統計約 200 多人陽性，估造成短暫生產不順暢，將持續調配產能，對公司營運無重大影響。

頎邦指出，移工宿舍起初為 2 位外籍同仁因身體不適就醫，經 PCR 檢測為陽性，公司旋即就相關廠區及移工宿舍全體同仁進行快篩，快篩結果判斷可能為移工宿舍群聚感染，因此依法通報主管機關。

頎邦隨後遵循新竹縣衛生局指示，對該移工宿舍及相關工作人員約 800 人進行全面 PCR 檢測，目前統計約 200 人陽性，正式檢測報告由主管機關指派的醫療院所持續作業中。

為因應群聚感染事件，頎邦已立即將所有確診同仁適當隔離，並就相關廠區及移工宿舍進行全面清消及宿舍降載作業，派員進駐移工宿舍，加強分艙分流方式管理。

同時，頎邦防疫應變小組隨時監控疫情變化、強化移工宿舍防疫管理、禁止人員跨廠區移動、採取分組分流及居家辦公等方式滾動式修訂防疫措施，以杜絕疫情擴散。

頎邦認為，此次移工群聚感染事件雖會短暫造成生產不順暢，但經由各廠產能相互支援調配，並協調客戶依需求緩急調整出貨時點，估計仍可滿足客戶需求，對公司整體營運應無重大影響。