正基競拍底價83.48元 預定5月24日掛牌

無線物聯網通訊模組廠正基 (6546-TW) 今 (3) 日表示，將在 5 月 24 日掛牌上櫃，自 4 日 (明日) 起至 6 日止競價拍賣，競拍底價 83.48 元，將於 5 月 10 日上午 10 點開標。

正基配合初次上櫃，辦理現金增資發行新股，其中 80% 採競價拍賣、20% 進行公開申購，現金增資的 5095 張中有 4076 張採競價拍賣，每標單最低 1 張，最高 519 張。

正基第一季營收 10.56 億元，季增 2.24%、年增達 81.47%，毛利率 20.2%，季減 1.6 個百分點、年減 1.6 個百分點，營益率 13.28%，季減 1.34 個百分點、年增 0.74 個百分點，稅後純益 1.45 億元，季增 18.4%、年增 120%，每股純益 2.42 元。

展望今年，正基表示，Wi-Fi 6 持續升級帶動 IoT 發展，今年訂單強勁，部分客戶訂單已達明年底，法人預估，正基今年營收可望雙位數成長，獲利將優於去年。

正基表示，併入速連通訊後，在歐美通路的市占具有更多優勢，結合正基經濟規模，加上終端軟體技術服務，未來 1-2 年高毛利產品比重可望提升，有助毛利率向上。