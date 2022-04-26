正基今年營收可望成長雙位數 部分訂單看到明年底

IoT 系統級封裝 (SiP) 模組封裝廠正基 (6546-TW) 今 (26) 日表示，Wi-Fi 6 持續升級帶動 IoT 發展，今年訂單強勁，部分客戶訂單已達明年底，法人預估，正基今年營收可望雙位數成長，獲利將優於去年。

正基董事長陳明哲表示，受惠 Wi-Fi 6、工業應用應用增加，第一季營收年增 8 成，去年正基 Wi-Fi 6 產品營收比重達 30.45%，營收較前年成長 22.2%，預計今年 Wi-Fi 6 應用持續提升帶動營運成長。

正基表示，併入速連通訊後，在歐美通路的市占具有更多優勢，結合正基經濟規模，加上終端軟體技術服務，未來 1-2 年高毛利產品比重可望提升，有助毛利率向上。

陳明哲表示，Wi-Fi 6 產品售價比 Wi-Fi 5 好，但晶片製造上 Wi-Fi 6 成本不一定較高，毛利表現佳；應用方面，工業、醫療、車用產品毛利達 40% 以上，將是公司未來重點發展領域之一。

缺料方面，正基表示，主 IC 料況目前沒問題，PCB 供應則受到中國疫情影響；消費終端客戶 WiFi 4 這類成熟製程晶片仍稀缺，下半年才有機會緩解。

針對疫情與俄烏戰爭影響，正基表示，公司客戶與終端市場分散，最大客戶占營收僅 5%，儘管消費端有變化，工業強勁需求仍能補上。

正基去年第三季營收車用與醫療占 17%，數位視訊轉換盒 (STB) 25%，智慧喇叭 (Smart speaker) 10%，POS 機 4%，無線網路監控 (IP Cam) 14%，智慧家居產品 15%，平板 / 電子書 15%。