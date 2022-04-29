三大法人4月賣超2822億元創今年高 外資最愛3檔航運股

台股今 (29) 日續強，上漲 172.8 點、收在 16592.18 點；在外資轉買終止連 5 賣之下，三大法人買超 60.12 億元，且外資明顯青睞 3 檔航運股。不過若看整體 4 月份，三大法人累計賣超 2822 億元，不但創今年單月新高，更是 2020 年 3 月以來、25 個月新高，成為台股 4 月重挫逾 1100 點主因。

外資買超 64.85 億元，投信買超 10.46 億元，自營商賣超 15.18 億元；台指期部分，外資在台指期淨空單大舉回補了 6058 口，淨空單水位比起昨日幾乎腰斬到只剩下 5674 口，不過，外資今天雖然反手買超台股，但在台指未平倉減少 2967 口、來到 7 萬 5221 口，顯示五一連假前夕市場觀望氣氛濃厚，期貨籌碼力道出現消退。

若以個股來看，外資買超前 10 名中，長榮航 4.06 萬張、陽明 2.95 萬張、長榮 2.38 萬張、友達 1.45 萬張，其餘依序為：台新金、中信金、亞太電、華邦電、華通、國泰智能電動車 1。

外資賣超前 10 名，聯電 2.63 萬張、群創 2.55 萬張、新光金 2.45 萬張、開發金 1.3 萬張，其餘為：宏達電、大成鋼、中鋼、富邦 NASDAQ 反 1、金寶、宏碁。

投信買超前 10 名中沒有任何加碼超過萬張個股，依序為：聯電、華新、啟碁、慧洋 - KY、永豐金、開發金、智邦、仁寶、欣興、英業達。

投信賣超前 10 名中只有友達遭賣 1.31 萬張，其餘為：元大台灣 50、全新、穩懋、世界、元太、中鋼、朋程、同欣電、環球晶。

自營商買超前 10 名以華頓 S&P 布蘭特正 2 獲加碼 1.39 萬張居冠，其餘為：元大 S&P 石油、元大滬深 300 正 2、FH 香港正 2、長榮、長榮航、中信中國 50 正 2、富邦恒生國企正 2、元大台灣 50 正 2、中信中國 50。

自營商賣超前 10 名，元大 S&P 原油反 1 遭賣 4.85 萬張、元大台灣 50 反 1 遭賣 2.4 萬張、國泰永續高股息 1.59 萬張，其餘為：國泰智能電動車、元大高股息、聯電、富邦台 50、華新、國泰美國道瓊反 1、國泰台灣 5G+。