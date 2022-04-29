路易莎咖啡導龐大交通人流 攜手北捷推聯名店品牌

連鎖咖啡品牌路易莎咖啡 (2758-TW) 今 (29) 日宣布，為深耕全方位咖啡生活，攜手台北捷運推出聯名店 Metro Taipei X LOUISA COFFEE，首店插旗大安森林公園，並預計第二家店將於捷運行政大樓開出。

路易莎說，為做出北捷聯名店差異化，在聯名店中推出經典、莊園咖啡的專門配方以及輕食新品，將 Metro Taipei X LOUISA COFFEE 設計為全新品牌，擁有一系列全新的品牌視覺。

除了攜手北捷開新品牌，近來路易莎咖啡積極拓展多角化觸角，包括開設路易莎生活運動館、創立健身品牌 Self room，並於近日推出泰菜品牌初泰 PIKUL。

路易莎認為，國人每年喝掉約 200 杯咖啡，相較美國和日本約 500 杯、北歐國家約 1000 杯，顯然國內咖啡市場未來仍有倍數成長的空間，未來將持續朝在地和校園展店，甚至拓展海外版圖。

受到疫情衝擊，路易莎咖啡去年合併營收 18.79 億元，年減 4.98%，營業利益 0.65 億元，年減 66.2%，創近 4 年低點，稅後純益 0.89 億元，年減 43.62%，每股純益 4.4 元則是近 4 年低點。

而今年第一季路易莎咖啡合併營收 5.2 億元，年減 0.8%。