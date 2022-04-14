四大危險駕駛違規 汽車強制險將處以加費無上限

金管會今 (14) 日表示，汽車族群若發生「蛇行、超速、驟換車道與急煞車」等四大危險駕駛重大違規，強制汽車責任保險費率將處以加費，加費方式以前一年有重大違規紀錄次數乘上固定金額新臺幣 2700 元，且不設上限，且若名下擁有多輛車的車主，其中一車肇事，則名下每台車都須加費，多車族受影響最大。

保險局副局長林志憲表示，為改善我國道路交通安全，交通部於 2022 年 1 月 6 日行政院院會提出「道路交通安全精進作為」，並將強制汽車責任保險費率納入重大違規加費制度，金管會與交通部研商，採以汽車族群納入重大違規加費之對象，加費方式以前一年有重大違規紀錄次數乘上固定金額新臺幣 2700 元，且不設上限。

林志憲表示，此次預告修法所稱的重大違規，包括：一、在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車。二、行車速度，超過規定之最高時速 60 公里。三、任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道。四、非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停。

林志憲說明，前一年若有一次重大違規紀錄，隔年汽車責任險就須加費 2700 元，若有二次違規紀錄，就加費 5400 元，以此類推且不設上限，加費對象為重大違規者於違規當時所駕駛車輛的「所有人」。

舉例來說，如果 A 先生將甲車借給 B 先生駕駛，B 先生違規，強制汽車責任的加費懲處將算在車主 A 先生頭上，且若 A 先生名下共有甲乙丙三輛車，不只肇事的甲車須加費，A 先生名下三輛車隔年汽車責任險都須納入加費懲處。

保險局表示，保險人於保單到期前三個月計算續保保費，倘該期間內被保險人有重大違規紀錄，則納入下年度計算；重大違規紀錄依交通監理機關提供之資訊為準。

強制汽車責任保險費率表於 86 年 12 月 17 日由財政部、交通部會發布，迄今總計已經歷 14 次修正，此次為周延因此預告修法達 60 天，最快第 2 季會正式實施。

此外，金管會 2018 年也修過自 3 月 1 日起，汽車強制險「酒駕加費」費率由原本的 2100 元提高到 3600 元，漲幅達 7 成之多，而且強制險加費的次數跟金額都是無上限。倘若未來肇事者酒駕又超速，汽車責任險則必續雙重加費，也就是須加費 6300 元 (3600+2700 元) 起跳。