嘉聯益看好今年營收續成長 台灣產值將超越大陸

軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 新設桃園觀音廠的產能利用率逐步提升，預估今年營收將向上成長，並超越 2021 年 146.68 億元，其中來自台灣產值將超越大陸廠。

嘉聯益今 (14) 日董事會通過，大陸昆山、深圳、蘇州各廠設備資產減損金額，合計達 1.29 億元，嘉聯益此依國際會計準則 36 號公報進行的設備資產減損，主要基於在大陸昆山、深圳、蘇州部分設備產能利用率低，且評估在未來一年將無法改善，因此提列減損。

不過，嘉聯益主管認為，在 5G 通訊效益遞延發酵下，新設桃園觀音廠的產能利用率逐步提升，且在品牌客戶的新產品逐步安排在觀音新廠認證及量產，將有助全年營收提升，預估 2022 年嘉聯益在台灣的產值將超越大陸廠。

嘉聯益 2021 年營收 146.68 億元，台灣與大陸廠的產值各占一半，預估 2022 年在新產品接單及量產效應之下，全年營收將成長。

不過，由於嘉聯益對於大陸廠的設備資產減損高達 1.29 億元，將在 2021 年第四季財產報認列，將造成對於第四季的獲利大幅削減，嘉聯益 2021 年前三季的稅後虧損 1.52 億元，每股虧損 0.27 元，加上 2021 年第四季的資產減損不利因素，全年獲利恐難有表現。