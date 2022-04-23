調查：5年來安卓市占率下滑8% iOS上升6%

《Appleinsider》周五 (22 日) 報導，新研究表明，過去 5 年來，Android 市占率下降 8%，而蘋果 (AAPL-US) 的 iOS 市占率卻增長約 6%。

調研公司 StockApps 一直在調查 Android OS 和蘋果 iOS 的市場普及率，雖然無數手機廠商使用谷歌 (GOOGL-US) 的 Android 作業系統，令 Android 手機銷量遠遠超過 iPhone 銷量，但蘋果憑藉 Apple Watch 佔據全球主宰地位，且拿下美國耳機銷售的大部分份額。

根據其報告，2018 年 Android 拿下 77.32% 有史以來最高市佔率，但截至 2022 年 1 月，該市佔率卻下降至 69.74%。

StockApps 財務專家 Edith Reads 表示：「Android 市佔率下滑，歸因於作業系統 (OS) 領域內的競爭加劇。數據顯示，2018 年 7 月至 2022 年 1 月期間，iOS 市佔率增加了 6%，從當時的 19.4% 提升至 25.49%。其他規模較小的 OS 開發商，其市佔率則拿走谷歌剩餘流失的 1.58% 市場份額。」

然而，市場上多數手機為 Android 系統，這一點沒有太大改變。同時，該市佔率並未將過去 5 年市場是否增長納入考量，所以無法武斷推論蘋果更加吸引新用戶，也不代表市場越來越偏愛 iOS 系統。