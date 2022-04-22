台新三十淨零論壇號召From Zero to Hero 吳東亮期勉以金融引領永續

氣候變遷加劇，全球淨零排放腳步日益迫切，台新適逢三十周年，宣示以｢認真 · 永續｣為主軸，全力推動淨零。今 (22) 日為世界地球日，台新特地與臺灣永續能源研究基金會合作舉辦台新三十永續淨零高峰會論壇，共倡永續淨零。副總統賴清德、金融監督管理委員會副主委蕭翠玲親臨論壇致詞期勉，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使則帶來精采專題演講，雖然本土疫情升溫，在高規格防疫措施下，實體及線上論壇齊聚超過 1,800 位國內外重量級專家學者和企業領袖及企業董監事、永續菁英熱情參與。

由左至右分別為經濟部能源局局長游振偉、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使、台新金控董事長吳東亮、副總統賴清德、金管會副主委蕭翠玲、台新金控總經理林維俊及天下執行長吳琬瑜。(圖: 台新金控提供)

台新金控董事長吳東亮於論壇開場時表示，今年是台新成立 30 週年，也是政府的淨零元年，國發會 3 月 30 日公布的「臺灣 2050 淨零排放路徑」規劃，行政院昨 (4 月 21) 日也拍板，擬最快在 2024 年開徵碳費，恰巧與今天論壇主軸相互呼應。隨淨零排放成為全球共識，台新 30 周年特地以「認真 ‧ 永續」作為主題，期望號召更多企業夥伴一同倡議淨零排放，加入永續行列。

吳東亮指出，台新多年來深耕永續經營，獲得國內外多項評比及大獎肯定，更是臺灣第一家全面啟動淨零的金融業，各項永續作為也與「臺灣 2050 淨零排放路徑」提出的能源、產業、生活、社會等四大面向轉型策略不謀而合。對內，台新除日常營運節能減碳外，也推動｢全員淨零｣，讓員工透過改變生活習慣，實踐淨零碳排，目標 2030 年達成 100%「辦公室據點」淨零排放。對外，於企業客戶端 (B2B)，簽署赤道原則，落實「責任投融資」。於員工及個人客戶端 (B2C)，則積極推動與自然永續共存的「綠色生活」提案，結合重量級策略夥伴，合作推出食、衣、住、行，甚至種植樹木等許多永續系列活動，鼓勵在生活中實踐環境永續。吳東亮也強調，面對氣候變遷議題，沒有人是局外人，只要願意為地球盡一份心力，相信每一個人都可以｢From Zero to Hero｣，成為化解氣候危機的英雄。

哈佛大學商學院暨哈佛氣候變遷專案小組共同主席 Rebecca Henderson 教授以預錄方式發表專題演講，從國際企業經驗，歸納出降低風險、降低成本、建立品牌，以及於減少碳排等四種淨零排放行動商業模式，激勵臺灣企業加速投入永續行列。簡又新則表示，面對淨零轉型浪潮帶來的巨大挑戰與機會，金融業肩負重責大任，須建構邁向淨零轉型的金融體系，致力淨零產業轉型及科技發展，並培養淨零永續公民、攜手邁向淨零社會。

論壇下半場舉行的兩場座談中，「淨零轉型與淨零商機」座談由天下雜誌副總主筆熊毅晰主持，Gogoro 產品長彭明義、經濟部能源局局長游振偉、成大匯智綠色科技研究中心主任陳志勇、台新金控總經理林維俊共同與談，聚焦政府淨零排放的路徑評估與藍圖規劃、碳定價、碳關稅的後續影響，並對產業的綠色轉型升級提出建議。台新金控總經理林維俊於座談中強調，金融業於淨零議題中肩負一定的角色及責任，對此，台新淨零策略採雙軌並行，除針對企業，精進責任投融資，精進數位金融服務外，也鼓勵客戶及員工等個人力行減碳等，積極實踐綠色生活，創造永續價值。

另一場「淨零生活與淨零投資」座談由臺灣大學財務金融學系教授李賢源主持，歐萊德董事長葛望平、台杉投資總經理暨科技基金合夥人翁嘉盛、台北科大建築系教授暨設計學院院長黃志弘、台新金控投資長簡展穎共同與談，與談重點鎖定在如何帶動民眾消費端綠色生活的實踐，更從綠色金融角度切入，探討金融業如何引領產業永續發展與消費者行動。其中，台新金控投資長簡展穎更深入分析金融業對淨零碳排的遠景與責任，分享了台新響應氣候相關財務揭露 (TCFD)、簽署赤道原則，以及加入「臺灣淨零排放協會」的具體倡議作為。

論壇現場也提供以色列 Watergen 公司以大氣製水技術取用臺灣空氣製成的飲用水，此創新科技名列以色列顛覆世界七大發明之一，是聯合國永續發展目標 (SDGs) 第六項「人們享有乾淨健康飲水的權利」的實踐，料可舒緩全球日趨嚴重的缺水問題。兼顧防疫考量，今天除致詞來賓、與會講者外，其餘嘉賓均採線上參與，仍吸引超過 1,800 位國內各大企業董監事及中高階主管盛情參加，包含新光紡織、仁寶電腦工業、PChome 網路家庭、時碩工業等知名企業，囊括食衣住行等各產業代表共襄盛舉。台新期待匯聚各界夥伴的力量，一起在氣候變局中洞察機會，致力淨零排放，共創永續未來。