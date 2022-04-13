東南亞最大獨角獸上市首日暴漲 香港「小超人」身家破300億

今年迄今，地緣政治「黑天鵝」和美國聯準會緊縮之「鷹」不斷起舞，全球首次公開發行股票（IPO）市場進入「寒冬」——彭博的數據顯示，上季全球 IPO 籌資金額約 650 億美元，較去年同期銳減 70%，使上季成為 2020 年以來 IPO 表現最差的季度。

不過，中國基金報報導，在「冰天雪地」中，依舊有數隻「獨角獸」逆勢勇闖 IPO 市場，GoTo 集團便是其中之一。公開資料顯示，GoTo 透過 IPO 籌資 11 億美元，成為今年來全球規模第五大 IPO，也是印尼第三大 IPO。

4 月 11 日，GoTo 在印尼證券交易所主板掛牌上市，發行價為每股 338 印尼盾（0.024 美元）， 上市首日股價漲幅最高達到 23%，收盤價為 382 印尼盾，暴漲 13%，市值超 300 億美元。

這隻「獨角獸」背後的機構和大咖也獲利頗豐。翻看 GoTo 招股書，人們不難發現許多與中國淵源頗深的名字，例如軟銀、阿里巴巴 (09988-HK) 、騰訊 (00700-HK) 、淡馬錫、紅杉資本。

享有香港「小超人」稱號的李澤楷，也持有 GoTo 股份，按股份定價算，他在 GoTo 持有的股權價值 9 億美元。根據彭博億萬富翁指數，他的身家因此增至 50 億美元左右（人民幣 320 億元）。

GoTo 可說是印尼版的 Amazon + Uber+ Stripe。

GoTo 成立於去年 5 月，由印尼兩隻「獨角獸」合併而成，即印尼電商公司 Tokopedia 和叫車平台 Gojek。Tokopedia 是印尼最大電商平台，也是訪問量最大的印尼網站。Gojek 則是印尼大型叫車、美食外送及支付服務平台。GoTo 因此創建東南亞第一個結合電商、物流及金融服務的平台。

這兩家企業合計有 200 萬名駕駛員夥伴和 1,100 萬名賣家，每月活躍用戶超過 1 億人，為印尼貢獻 2% 國內生產毛額（GDP）。