【Wen姐筆記】重啟反彈之路? 多頭以時間換空間 匯率與權值股得挺住

台指期昨日結算，美股啦啦隊鼓舞多方士氣，讓台股大盤站回 17100 點，重啟反彈之路! 多頭目前的策略為以時間換空間，要化解再破底危機，新台幣匯率與權值股務必得挺住! 多空強弱分界為 17153 點，關鍵點位為 17047、17123 與 17253 點。

多方昨日不僅挺住 17000 點城池，連 17100 點都收復，17047 與 17100 點兩端哨站 17077 與 17123 點，多方要延續反彈力道，此一位置不宜再棄守。多方如愈繼續北上，17153 與 17200 點城池，17200 點兩端哨站為 17188 與 17222 點，空襲警報才可望暫時解除。短線多方必須挺進 17253 點，甚至引動軋空，才有機會再次挑戰 17300 點城池與月線，17300 點兩端哨站為 17282 與 17313 點。而 17333 點至 17366 點間，仍為地雷密布的火線區，闖過之後，多方才有機會挑戰 17400 點城池。17400 點兩端哨站為 17383 與 17422 點。

但如 17047 點棄守，多方要保住 17000 點城池仍不穩，17000 點兩端哨站 16988 與 17026 點仍可能再度遭回測，但如 16988 點棄守，仍得提防空方氣焰升高。需留意 16947 與 16900 點城池，16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點，如棄守最後防線 16848 點，台股以時間換空間的策略也將宣告失敗，恐有探底破底危機。

本土新冠疫情確診人數攀升，所幸重症比例仍極低，而台股這波也頗有利空測試 17000 點城池意味。短線上反彈初起，得細心呵護反彈火苗，而新台幣匯率與權值股仍是穩盤的重要關鍵! 切記短線上不宜再棄守 5 日線，短多如失去控盤權，反彈的人道走廊隨時會關閉! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)