首季歲入4094億元執行率達標 財部緊盯兩變數衝擊

財政部國庫署今 (20) 日公布第 1 季中央政府總預算歲入執行結果，累計歲入實收共 4094 億元，預算達成率 18.1%，執行率 112.5%，與去 (2021) 年同期比較，增加 115 億元，但後續仍要關注國內疫情與俄烏戰爭對稅收的影響。

其中，稅課收入累計實收數 3243 億元，預算達成率 17.0%，執行率 113.2%，較去年同期增加 65 億元。

國庫署副署長顏春蘭指出，稅課收入主要來自於綜所稅、營所稅與營業稅增加所致，其中綜所稅增加 90 億元、營所稅增加 71 億元、營業稅增加 29 億元，但貨物稅與證交稅則分別減少 69 億元、57 億元，以及其他各項稅課收入增減互抵結果。

在非稅課收入部分，包括營業盈餘及事業收入、財產收入、規費、罰賠款等累計實收數共 851 億元，預算達成率 23.4%，執行率 109.6%，較去年同期增加 50 億元。

顏春蘭表示，主要來自於營業盈餘及事業收入、財產收入及其他收入分別增加 12 億元、13 億元及 29 億元，以及其他各項收入增減互抵結果。

顏春蘭說，今年首季中央政府總預算歲入執行情形，還符合預期，但考量國內疫情變化及俄烏戰爭影響，對整體歲入執行增添不確定性，國庫署將持續關注疫情及國際政經情勢發展，審慎評估相關事件對歲入的影響情形適時因應。