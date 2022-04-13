〈稅收統計〉前3月稅收4827億元 五稅目創歷年同期新高

財政部今 (13) 日公布 3 月稅收統計，單月實徵淨額 2027 億元，較去年同期增加 0.9%，累計前 3 月實徵淨額共 4827 億元、年增幅 3.3%，主要稅目中，包括綜所稅、營業稅、關稅、房屋稅、契稅與總稅收，今年首季稅收同步下歷年同期新高。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，3 月實徵淨額與去年同期相比，以營業稅增加 54 億元、營所稅增加 23 億元、土增稅增加 10 億元較多，但綜所稅則減少 50 億元、貨物稅也有 20 億元的年減幅。

進一步看前 3 月稅收，以綜所稅增加 136 億元居冠，其次分別為營所稅增加 7 億元、營業稅增加 53 億元較多，但貨物稅減少 77 億元、證交稅減少 57 億元。

其中營所稅 3 月實徵淨額 61 億元，較去年同月增加 23 億元、年增幅 61.0%，累計前 3 月實徵淨額 162 億元，較去年同期增加 79 億元、年增 95.7%，主因是自繳稅額、延分期案件繳納稅額增加，加上去年有大額退稅所致。

在綜所稅部分，3 月實徵淨額 264 億元，較去年同期減少 50 億元、年減 16.0%，主要是年終獎金扣繳稅款入帳時間差異，累計前 3 月實徵淨額 1023 億元，較去年同期增加 136 億元、年增 15.4%，主因是薪資及盈餘分配所得扣繳稅款增加，以及房地合一課徵所得稅增加所致。

另外，證交稅則受台股成交量下滑拖累，單月證交稅實徵淨額 218 億元，較去年同期減少 2 億元、年減 0.7%，已是連續三個月負成長。

陳玉豐解釋，證交稅收衰退，主要是受地緣政治、聯準會升息影響，市場觀望導致成交量能萎縮，但 3 月稅收 218 億元，仍是近 4 個月來新高，累計前 3 月稅收 502 億元，亦是歷年同期次高。