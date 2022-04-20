店家五倍券兌領金額已達893億元 占比逾9成

為提振國內經濟，政府去年 10 月起發放振興五倍券，其中紙本五倍券自去 (110) 年 10 月 15 日開始接受店家兌領，統計至 4 月 19 日為止，已經兌領 1.77 億張，兌付金額共 893 億元。

根據財政部國庫署統計，國內 60 家金融機構累計共兌付 1.77 億張，總金額共 893 億元，分別占領券總張數 1.92 億張 92% 及領券總金額 960 億元 93%。

以兌付的金融機構來看，國泰世華銀行兌付總金額 100 億元居冠、占全體 11%，台灣銀行兌付金額 92 億元、占比 10%，排名第二；第一銀行兌付金額 74 億元、占比 8%，排名第三。

另外，永豐銀行與合作金庫分別兌付金額 65 億元、占比 7%，排名第四；如以公股銀行來看，8 家公股銀行總計兌付 399 億元、占比 45%；其他金融機構兌付金額共 329 億元、占比 37%。

另外，配合數位五倍券自綁定，統計從綁定首日到今年 4 月 18 日，「台灣 Pay」綁定數占全體行動支付高達 62%，其中 8 家公股銀行綁定總戶數為 57.5 萬戶，已滿額消費戶數為 50.7 萬戶，占 88%。

根據財政部統計，目前全台綁定台灣 Pay 的戶數，還有將近 9 萬戶尚未花完，以公民營合計綁定超過 62 萬戶計算，等於還有超過 14% 的超級晚鳥還沒刷滿 5000 元，由於五倍券即將在 4 月 30 日截止，提醒民眾趕緊消費，千萬別讓權益睡著了。

