國產署自有廳舍重建 21日舉辦招商說明會

國產署辦公廳舍改建案 4 月 1 日第三度公告招商，除修正條件增加廠商投標意願外，國產署 21 日也將舉辦招商說明會，向有意願參加招標的廠商說明細節，國產署副署長李政宗說，有信心不會再流標。

國產署的辦公廳舍位於台北市大安區光復南路及光復南路 116 巷交叉口處，面積 1939 平方公尺，由於地上建物老舊亟待改建，為創造優質辦公環境、提升土地利用效率，參採「財政部財政人員訓練所及其周邊國有土地合作開發案」模式，透過與民間合作方式，由合作廠商於仁愛段基地興建兩棟政府辦公廳舍。

國產署則另提供位處臺北市精華地段、交通便捷且坵塊完整的南港段及中山段兩處國有土地，以設定地上權方式，提供合作廠商興建、營運自有建物，並給付地上權權利金及存續期間地租，提升國有土地效益，帶動地區發展。

國產署進一步表示，該署提供合作廠商設定地上權的南港段基地，位於三鐵共構的南港車站正對面，周邊辦公大樓、百貨商場群聚，緊鄰東區文創基地瓶蓋工廠，面積 3666.31 平方公尺。

另一個則是中山段基地，鄰近捷運民權西路站，周邊企業總部群聚，面積 1114.42 平方公尺，使用分區為第三種商業區，是台北市區難得的精華地區土地，具投資商機。

國產署表示，本案如能順利招商成功，可在兼顧國庫收益下，創造業者、政府及民眾多贏局面，期藉由本次說明會與業者面對面進行招商說明，使業者了解本次招商內容。