民眾瘋搶、風險胃納量撐不住 再增2家產險防疫保單喊卡

每日確診人數節節攀升，防疫保單近日賣到翻，富邦產險、和泰產險今 (18) 日都有防疫險超出風險胃納量，於傍晚停止收件。

富邦產險表示，因應防疫險商品的危險發生率大幅增加，以及國際再保市場承保條件緊縮，富邦產險目前銷售的防疫商品，已超出可承受的風險胃納範圍。

基於風險管理政策與維持公司經營安全穩定，富邦產險現售防疫商品組合收件至今年 4 月 18 日傍晚 5 時 30 分為止；今年 5 月到期的續保件收件至今年 4 月 20 日傍晚 5 時 30 分為止。

富邦產險指出，自即日起，今年 6 月以後到期的續保件將不予受理，若民眾於停止收件期限後進件或繳費，將無法受理承保並將儘速辦理退費作業。

不過，富邦產險強調，防疫、疫苗專案將自 4 月 19 日起改版推出「新加倍守護」專案，填補民眾因法定傳染病或因疫苗接種後不良事件發生的醫療費用支出或額外生活不便開銷。

無獨有偶的還有和泰產險，上週仍然賣爆的「補償型 A 案」，已在週日悄悄下架，原本仍提供年繳保費 433 元的「輕量型Ａ」可供選擇，確診補償保險金從 5 萬大降至 2 萬，隔離補償也從 3 萬降至 1.2 萬元。

不過，和泰產險今天再發布公告，表示「因應疫情變化，考量本公司風險胃納量等因素，本公司防疫險之線上及線下專案，自 111 年 4 月 18 日下午 17:00 起暫停受理，以維護保戶權益與落實風險管理。」換言之，和泰產險所有的「法定傳染病保障綜合保險」都已停賣。

