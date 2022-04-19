富邦金發揮品牌影響力 臺北馬拉松獲頒BSI全球第一張馬拉松碳足跡認證

富邦金控 (2881-TW) 積極發揮企業影響力，推動綠色永續，2021 年發起「Run For Green 奔向綠色」ESG 倡議計劃並推動植樹減碳及生態復育，攜手富邦長期贊助之四大馬拉松，推動植樹減碳及生態復育。臺北馬拉松今 (19) 日舉辦記者會，正式宣告臺北馬拉松榮獲全球第一張經英國標準協會（BSI）稽核通過 ISO 14067 碳足跡查證，為 BSI 所發出全球第一張馬拉松碳足跡認證。

富邦金控董事長蔡明興表示，恭喜臺北馬拉松獲得 BSI 所發出全球第一張馬拉松碳足跡認證，臺北馬拉松積極施行各項減碳措施，並邀請專家團隊進行碳足跡盤查，身為臺北馬拉松連續 13 年的長期贊助夥伴，富邦金控深感與有榮焉。隨著極端氣候加劇，全球已由氣候變遷升級為氣候緊急狀態，面對險峻的環境議題，各國政府與企業紛紛提出因應策略，以減緩全球暖化腳步。

蔡明興表示，富邦金控身為臺灣眾多運動賽事的重要推手，積極響應聯合國「永續發展目標」，攜手各賽事單位推動綠色轉型，以低碳、零碳為目標，在各大賽事中導入綠色行動，期許透過運動為臺灣環境盡一份心力。富邦金控自 2020 年起便主動響應「運動拯救氣候倡議行動」，於富邦冠名主辦之賽事與運動場域中力行減碳；2021 年更號召馬拉松賽事單位及旗下球隊共同參與，未來更將持續發揮品牌影響力，實現淨零願景。

富邦金控長期支持國內體壇發展，積極培育菁英選手，贊助支持多項國際賽事，每年投入近 4 億元資金，是國內最挺體育的企業之一！富邦金控自 2009 年起贊助臺北馬拉松至今已 13 年，2020 年更成為全台唯一贊助國內四大馬拉松賽事（臺北馬拉松、新北市萬金石馬拉松、田中馬拉松、高雄富邦馬拉松）的企業。

2021 年富邦金控發起「Run For Green 奔向綠色」ESG 倡議計劃，在金融及非金融面發揮企業影響力，推動綠色轉型，達到淨零的永續目標。富邦金控將「Run For Green」計劃與馬拉松賽事結合，攜手全台各縣市政府，以「沿海防風林造林」、「生態復育」及「生物多樣性復原」為主軸，讓跑者踏出的每一步，都朝永續環境邁進，期許在五年內為台灣種下十萬棵樹，預估可減碳近 4,000 公噸，為台灣海岸造林，守護綠色邊防及海岸生物多樣性，追求人類與土地雙贏的共好、共榮，與跑者一同成就永續未來！

「Run For Green」計劃第一年，富邦金控已成功串連全台七大縣市，在台灣種下 6 萬棵樹，並有近 20,000 名跑者獲得領樹資格，超過 3,300 名跑者認養植樹，參與富邦倡議，穩步朝淨零台灣邁進。

Run For Green 不只是一個植樹計劃，更是富邦 ESG 永續願景工程的具體實現，未來富邦金控也將持續挹注體育事業、積極實踐綠色行動，推動賽事綠色轉型，用正向力量，引領運動產業成就更多永續可能！