來頡競拍底價118.8元 預計5月12日掛牌上市

PMIC 業者來頡 (6799-TW) 將在 5 月 12 日掛牌上市，並自 4 月 21 日 (後天) 起至 25 日進行競價拍賣，競拍底價為 118.8 元，預計在 4 月 27 日上午 10 點開標。

來頡為配合初次上市，辦理現金增資發行新股，其中 80% 採競價拍賣、20% 進行公開申購，競價拍賣每標單最低為 1000 股，價高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購方面，來頡承銷價暫定為 139 元。

來頡受惠電源管理 IC 需求持續供不應求，客戶拉貨力道維持高檔，今年 3 月營收再創單月新高，首季營收約 3.19 億元，年增 36.47%，同步改寫新猷。

展望後市，來頡營收主要來自三大領域，包括 Wi-Fi 網通、USB Type-C 資通訊產品與 SSD 固態硬碟的消費性產品，其中，來頡已通過國際網通大廠驗證、成為客戶參考設計平台，也取得優先供應商資格，未來將持續開發新世代 Wi-Fi 規格產品，鞏固領先地位。

來頡也看好，隨著 USB Type-C 陸續導入消費性電子、電腦、智慧型手機、電動車、機器人與工業設備等，公司相關 IC 出貨也可連帶提升，加上 SSD 固態硬碟售價近年持續下降，整體市場規模成長可期，帶動今年營收續創新高。

來頡去年營收 10.55 億元，年增 65.96%，稅後純益達 2.76 億，年增 101.46%，每股稅後純益 7.51 元。