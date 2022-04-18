本土新冠疫情炸鍋 快篩股操作攻略

本土新冠疫情炸鍋，連續幾日國內新增確診病例皆突破千人，中央指揮中心甚至預告累計染疫人數恐破百萬，這將使得快篩檢測需求強勁。

政府籌組「快篩國家隊」，目標每月徵收快篩試劑 4,000 萬劑，讓已獲得專案製造通過的泰博 (4736-TW)、寶齡富錦 (1760-TW)、台塑生醫、凌越及安特羅等廠商，均已收到政府啟動徵收通知，將配合政策拉高家用快篩產能，題材點火後股價也強勢上攻。

初步統計五家快篩廠產能，泰博單班制月產能可達千萬劑以上，寶齡富錦約 300 萬劑，台塑生醫約 100 萬劑，凌越生醫及安特羅兩家各在百萬劑以下，目前都採取加班因應。

其中，泰博為一專業醫療器材製造商，主要產品為額 / 耳溫槍、血壓計、血糖機等，快篩試劑在國內家用市占率約達 6～7 成，為台灣快篩最大供應商，後續取得的政府訂單量預估也是最大。去年 EPS 創下 21.35 元歷史新高，今年將配發 15 元現金股利，殖利率約 5%，具有不錯的投資價值。隨著外資、投信聯手買超，股價呈現強勁走勢，未爆量長黑之前可沿著 5 日均線操作。

寶齡富錦的家用市占率 2～3 成，但醫用市占率則是第一。因為快篩國家隊徵收價較低，以市面通路屈臣氏、康是美、便利超商來說，家用快篩出廠價約為 150～200 元台幣，而政府徵用快篩的價格，估計廠商出廠價為 90 元台幣，推斷泰博將不會太過犧牲利潤而將產能盡供國家隊，所以寶齡富錦供應國家徵用的市占率有機會因此提高。

法人估計政府徵用快篩，可貢獻寶齡 EPS 6 元以上，再加上原本今年獲利的基本盤，2022 年 EPS 將挑戰 10 元。故快篩國家隊成軍後，對寶齡獲利提升的動能料將高於泰博。技術面打底後突破 122.5 元前高，有落後補漲空間可期。

雖然快篩試劑標案價格偏低，但估計產品毛利率仍可維持 30% 以上水準，對泰博及寶齡富錦獲利仍具正向貢獻，目前新增確診人數快速爆發，題材面具短線操作機會。

然而需要提醒的是，一旦快篩試劑徵用告一段落、防疫政策出現變化 (例如將 COVID-19 視為流感化而降低對快篩次數的限制)，或更多廠商自行從國際進口更多試劑，則快篩試劑可能要留意是否重演口罩供給過剩的狀況，且未來一旦開放國境，檢疫策略將有所放寬，快篩次數的規定勢必有所降低，故在股價操作上建議以短打為主。

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