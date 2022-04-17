壽險業Q1總保費收入年減兩成 投資型保單銷售大舉腰斬

壽險公會最新統計顯示，今 (2022) 年 1~3 月，壽險業總保費收入達 5770.99 億元，較去年同期減少 19.6%。其中，投資型保單初年度保費收入大舉腰斬，主要受到俄烏情勢等兩因素影響。

今年 1~3 月壽險業總保費收入達 5770.99 億元，較去年同期減少 19.6%；其中初年度保費收入 1815.63 億元，減少 16.3%，續年度保費收入 3955.36 億元則是較去年度減少 21.1%。

傳統型保險商品部分，因疫苗險熱賣及線上數位交易管道推廣，加上美國升息帶動美元利變壽險商品，利變型壽險相較去年同期增加 29.2%，3 月傳統型初年度保費收入相較去年同期增加 12.4%。

但是投資型保險商品部分，3 月份投資型初年度保費收入相較去年同期減少 55%，主要是因今年 2 月俄烏緊張情勢升高造成資本市場波動，保戶對投資態度轉趨保守。

加上去年年初銷售多為附保證給付的投資型保險商品，該類商品的保險收入成分較高，為利壽險業因應「美國保險監理官協會」附保證給付的投資型保險商品，其準備金計提方式變更，金管會指示於去年底前完成該類商品有效契約的變更作業，一旦未完成，就須於本年度起暫停銷售該類投資型保單，直至變更完成為止，投資型保險市場於暫停銷售期間由負債成分較高的類全委保單取代，正因如此，也影響投資型保單的銷售量。