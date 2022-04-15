分析師看衰雲端資本設備支出 兩硬碟大廠遭降評、砍目標價

因預期雲端客戶對大容量硬碟需求疲軟，分析師調降希捷科技 (STX-US) 和威騰電子 (WDC-US) 的評等與目標價，拖累股價走低。

海納集團 (Susquehanna Financial Group) 分析師 Mehdi Hosseini 預期，雲端資本設備支出將於今年底觸頂，且明年支出趨勢恐相對疲軟，他表示，每季雲端資本支出和大容量近線 (nearline) 硬碟的出貨表現存在九成的相關性。

Hosseini 將希捷評等自「中立」(Neutral) 調降至「負向」(Negative)，目標價自 93 美元下調至 65 美元，2022 會計年度 EPS 預估值自 8.86 美元下修至 8.04 美元，隔年 EPS 預估值則自 9.25 美元下修至 7.27 美元。

至於威騰電子，Hosseini 將其評等自「正向」(Positive) 調降至「中立」(Neutral)，目標價自 80 美元下修至 50 美元。

值得注意的是，他將威騰電子本會計年度的 EPS 預估值自 8.09 美元上修至 8.14 美元，但將隔年預估自 10.40 美元下修至 8.38 美元。

希捷科技周四 (14 日) 收跌 3.20% 至 81.41 美元，威騰電子收跌 3.18% 至 46.34 美元，兩家公司年初至今均跌近 30%。

Hosseini 稱，目前兩家硬碟大廠股價之所以承受壓力，部分與希捷近期表示，1 月至 3 月業績表現恐落在財測指引範圍下緣有關。